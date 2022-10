Autosalon van Parijs 2022: waarom je hoopt dat deze vier rare automerken (niet) naar Nederland komen

De autosalon van Parijs (2022) was piepklein, met eigenlijk alleen de merken van Stellantis, Renault en een hoop Chinees spul. Daar zaten weer veel nieuwe merken bij, zoals Wey en Ora.

Volkswagen, Audi, BMW, Toyota, Nissan: vrijwel alle merken die niet uit Frankrijk komen, lieten verstek gaan op de autosalon van Parijs (2022). Zelfs Stellantis kwam met een uitgekleed programma, nota bene zonder Citroën!

Het waren de Chinese merken die de wat karige beurs een klein beetje kleur gaven, samen met de Jeep Avenger, de eerste elektrische Jeep. Deze vier merken en modellen – niet allemaal Chinees – trokken onze aandacht.

1. Wey Coffee 01

Nee, dit is geen typefout omdat we enorme behoefte hebben aan een bakkie pleur. De modellen van het nieuwe Chinese merk Wey heten echt Coffee 01 en Coffee 02. In China heten ze Mocca, maar die naam heeft Opel bij ons al geclaimd. Wey is onderdeel van het enorme autoconcern Great Wall en heeft plannen om in 2023 naar Nederland te komen.

De Wey Coffee 01 en Coffee 02 zijn niet volledig elektrisch, maar plug-in hybrides. De Coffee 01 komt eerst en is een concurrent van auto’s als de BMW X3 en Mercedes GLC. Toch zegt een woordvoerder dat-ie net zo ruim is als een Audi Q8 … In het interieur zijn geen dierlijke materialen gebruikt.



Het elektrische rijbereik is alvast indrukwekkend: liefst 150 kilometer! Over prijs van de Coffee 01 in Nederland is nog niets bekend, maar in Duitsland kost-ie 55.900 euro.



2. Ora Funky Cat

Soms denken we wel eens: worden we voor de gek gehouden of kunnen Chinese merken echt geen normale namen bedenken? De Ora Funky Cat lijkt te knipogen naar de Volkswagen Kever en is volledig elektrisch. Over zijn uiterlijk kun je twisten, maar we juichen wél toe dat de Funky Cat eens geen lel van een (onbetaalbare) auto is, zoals de Nio ET7 en de Hongqi E-HS9. Maar onze vreugde wordt snel minder als we horen dat Ora de (funky) kat uit de boom kijkt: de Funky Cat komt voorlopig niet naar Nederland.

Ora is overigens ook onderdeel van Great Wall. Wie bedenkt daar in hemelsnaam die namen!?



3. E.Wave X

We verbazen ons er vaak over dat er nog zo weinig betaalbare elektrische modellen te koop zijn. Maar eindelijk vonden we er een op de autosalon van Parijs. De elektrische E.Wave X is een keer niet Chinees, maar Duits! En hij is nog relatief betaalbaar ook. De prijs in Duitsland is 24.900 euro, en met de rijkelijke subsidies waarmee onze oosterburen strooien, ben je zelfs maar 15.900 euro kwijt.

En jawel, dit elektrische autootje komt eind 2023 waarschijnlijk naar Nederland! De E.Wave X heeft een actieradius van 253 kilometer en een topsnelheid van 135 km/h. Ons eerste oordeel: geinig autootje, laat maar komen!



4. Microlino Spiaggina

Deze willen we! De tijden van de BMW Isetta herleven, met de grote klep aan de voorkant die je toegang verschaft tot het interieur. M-ero is een Zwitsers bedrijf, dat dit jaar de productie is gestart van zijn eerste elektrische stadsauto, de Microlino. Hij biedt plaats voor twee personen en drie kratten bier. Meer heeft een mens ook niet nodig, als je het ons vraagt.

De Microlino is met drie accupakketten leverbaar, waardoor zijn actieradius 91, 177 of 230 kilometer bedraagt. De topsnelheid is 90 km/h.

Nog leuker is de Microlino Spiaggina (Italiaans voor strandje), met zijn geinige afneembare dakje. Die komt – als alles volgens planning verloopt – in de zomer van 2023 naar Nederland en is een ode aan auto’s als de Citroën Mehari en Fiat 500 Beach Buggy.

En de prijs? Die varieert afhankelijk van het batterijpakket van 15.000 tot 23.000 euro.