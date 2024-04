Hoe worden auto's gerecycled? (hint: via omwegen)

Nieuws

Voor een gezonde toekomst van mens en aarde, moet alles hergebruikt worden. De auto-industrie is hier al jaren mee bezig, maar de opmars van de elektrische auto brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Je leest hoe het zit in ons achtergrondverhaal.

De auto-industrie loopt al decennia voorop als het gaat om duurzaam hergebruik van materialen. Dan hebben we het deels over het hergebruik van plaatwerk, spiegels en dergelijke, en ook over gereviseerde onderdelen en componenten als dynamo’s, turbo’s en versnellingsbakken. De bulk bestaat uit staal, glas, kunststoffen en textiel, plus het rubber van banden.

In westerse landen is dit al jaren een gegeven. Allerlei gespecialiseerde bedrijven zorgen ervoor dat oude materialen opnieuw gebruikt worden. Met grondstoffen die steeds schaarser en duurder worden en een steeds grotere behoefte aan zeldzame grondstoffen, wordt recyclen steeds belangrijker. Zo gaan we zuinig om met schaarse grondstoffen en beperken we de CO2-uitstoot.

Recyclen van auto’s te vaak via omwegen

Auto’s worden nog te vaak via omwegen gerecycled. Veel gebruikte auto’s rijden nog wel, maar zijn niet aantrekkelijk genoeg voor de West-Europese occasionmarkt. Voor veel handelaren is de export van dergelijke auto’s een lucratief alternatief.

Gemiddeld verlaten jaarlijks zo’n 300.000 oude auto’s Nederland richting Oost-Europa en Afrika. Maar dat is nog niks vergeleken bij de Duitse export van 2,2 miljoen automobiele gebakjes per jaar.



In hun nieuwe thuisland worden de auto’s nog jaren gebruikt en uiteindelijk ontmanteld. De bruikbare onderdelen worden er nog wel af gesloopt, maar de karkassen eindigen veelal op erven, in de straten van sloppenwijken of op schroothopen die vaak meer weg hebben van vuilnisbelten.

Vanwege de tijd die de auto na export aanvankelijk blijft doorrijden, zou je dit kunnen zien als duurzaam hergebruik. Helaas is het effect op lange termijn averechts. Doordat de uiteindelijke sloop onprofessioneel gebeurt, gaan veel grondstoffen verloren en wordt milieuschade veroorzaakt. Een professionele demontage bij een Europees bedrijf is beter.

Auto’s slopen in Nederland

Volgens het CBS worden in Nederland op jaarbasis zo’n 200.000 auto’s gesloopt, al was 2022 met 177.000 stuks een slecht jaar. In 2021 waren dat er nog 221.000.

Om te beginnen zorgen de pak ‘m beet 500 Nederlandse autodemontagebedrijven dat vloeistoffen als motorolie, hydraulische vloeistoffen en brandstof op verantwoorde wijze worden afgetapt en afgevoerd. Vervolgens demonteren ze zo’n 200 bruikbare onderdelen van de 10.000 waaruit een auto bestaat. Deze onderdelen worden geïnspecteerd en klaargemaakt voor de verkoop.

“Op deze manier wordt 98,7 procent van de auto’s gerecycled.”

In moderne bedrijven vindt al tijdens de demontage een scheiding van materialen plaats. Hier worden verschillende metalen, glas, textiel en diverse kunststoffen gesorteerd, waarna ze meestal elders worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen of kant en klare materialen en spullen.

Volgens het kenniscentrum Duurzaam Ondernemen wordt op deze manier 98,7 procent van de auto’s gerecycled. De resterende 1,3 procent is zo weinig dat het in een boodschappentas past. Het verwerken van afgedankte elektrische auto’s is echter een stuk ingewikkelder.

Wordt e-mobiliteit een gamechanger?

Met de switch van auto’s met een verbrandingsmotor naar EV’s, wordt recycling nog belangrijker. De batterijpakketten bevatten immers een veelheid aan waardevolle en zeldzame grondstoffen, waarvan de winning een zware aanslag pleegt op natuur, milieu en de leefomgeving van mensen. Daarnaast zit er in elektromotoren en de gebruikte elektriciteitskabels veel koper.

De gespannen geopolitieke situatie en problemen met de aanvoer stellen de industrie voor steeds grotere uitdagingen. Dat belangrijke grondstoffen als lithium, grafiet, koper, mangaan, nikkel en kobalt op maar enkele plekken ter wereld te vinden zijn, maakt het er niet simpeler op.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de toenemende vraag naar zeldzame aardmaterialen als neodymium en ­tantaal, die worden gebruikt voor onder meer elektromotoren en generators in wind­turbines. Als al deze materialen voor elk nieuw product alleen uit primaire winning - en dus het winnen en importeren van grondstoffen - moeten komen, worden de problemen op het gebied van economie en milieu alleen maar groter.

Een goed gestructureerde, duurzame kringloopeconomie kan daarentegen leiden tot goedkopere en milieuvriendelijker productiemethodes.

Foto's: Vecteezy.com