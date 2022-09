Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 38

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we de actieradius van de Kia Niro EV testten en Volkswagen met slecht ID. Buzz-nieuws kwam. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Geen actieradiusstress met Kia Niro EV

460 kilometer is de officiële actieradius van de Kia Niro EV met 64,8 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!







+ Top – Renault toont extreme voorbode elektrische Renault 5

Na een paar vage, slecht belichte foto's zien we de Renault R5 Turbo 3E nu in volle glorie. Hij ziet er extravagant uit en heeft 380 pk. Toch legt hij ook een aantal eigenschappen bloot van de gewone elektrische Renault 5 die in 2024 op de markt komt.



+ Top - Eerste hint dat Tesla’s binnenkort goedkoper worden

Tesla past regelmatig de prijzen van zijn elektrische auto’s aan. In april gingen ze omhoog en hopelijk gaan de prijzen binnenkort weer omlaag. Want de Tesla-fabrieken hebben het nu minder druk dan een maand geleden.



- Flop – Mitsubishi doet kopiëren en plakken

De diehard Mitsubishi-fan moet zich met het zien van de nieuwe Mitsubishi ASX behoorlijk genomen voelen. En hetzelfde geldt voor de Renault-dealer De ASX lijkt wel érg op een Renault Captur. Sterker: het ís een Renault Captur. Alleen de grille, de logo’s en de garantievoorwaarden verschillen.

- Flop –Busje komt zo - oh nee, toch niet

Wat is-ie leuk hè, de Volkswagen ID. Buzz. Wie hem nu bestelt en hoopt nog in 2022 de kerstboom in zijn nieuwe auto te kunnen vervoeren, heeft pech. Volkswagen maakte bekend dat de ID. Buzz-levering pas plaatsvindt in maart of april 2023.



- Flop – Goedkoopste nieuwe auto van Nederland gaat over magische grens

Kort geleden maakten we een lijstje met de goedkoopste nieuwe auto's van Nederland, met 18.000 euro als maximum budget. De enige auto die met een prijs van 14.990 euro onder de magische grens van 15.000 euro bleef, is daar deze week overheen gegaan.