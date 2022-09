Prijzen Kia Niro EV (2022): duurder in Duitsland, maar toch goedkoper en hoe zit dat met andere populaire auto’s?

Wij denken vaak dat auto’s in Nederland veel duurder zijn dan in onze buurlanden. Zo niet de nieuwe Kia Niro EV. Die is in Duitsland flink duurder dan in Nederland en België. Toch betalen onze oosterburen er minder voor. Hoe zit dat? En hoe staat het met de prijzen van andere auto’s in de top 5 van de verkooplijst?

Het leek allemaal zo mooi toen Kia in het voorjaar de nieuwe Niro aankondigde. De prijzen van alle versies bleven gelijk! Maar er is een nijpend tekort aan accu’s en de grondstofprijzen blijven maar stijgen. De prijzen van de Niro EV gingen zelfs met 2000 euro omhoog naar 41.995 euro. En als we nu in de Nederlandse Kia-prijslijst kijken, dan zien we zelfs een bedrag van 43.795 euro achter de elektrische Kia Niro staan!



Kia Niro EV in Duitsland duurder, toch betaal je minder



In Duitsland maken ze het nog veel bonter. Daar kost de Kia Niro EV 47.590 euro, en is-ie dus 3795 euro duurder dan hier! Toch betalen de Duitsers er minder voor. Want terwijl hier de subsidiepot voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s allang leeg is, kunnen Duitse EV-kopers tot 2023 nog 9000 euro aan ondersteuning incasseren. En dan kost de populaire elektrische Kia Niro nog ‘maar’ 38590 euro. Het lijkt er een beetje op alsof de Duitse Kia-importeur dat stiekem heeft ingecalculeerd.

Prijzen Kia Niro België



België kent geen rijkssubsidie voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Wel zijn er gemeenten die EV-kopers financieel ondersteunen. Daarnaast zijn elektrische auto’s in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting. Dat is alles. En dan noemen de Belgen ons gierig … Eventuele gemeentelijke subsidies uitgezonderd, betalen onze zuiderburen momenteel 43.990 voor een nieuwe elektrische Kia Niro – 195 euro meer dan wij in Nederland. De Kia Niro HEV (hybride) en Niro PHEV (plug-in hybride) zijn in Nederland duidelijk duurder dan bij de buren.

Prijsvergelijking populaire modellen



Hoe zit dat eigenlijk bij andere auto’s? Voor een beknopte vergelijking nemen we behalve de Kia Niro de andere vier bestverkochte auto’s in Nederland en zetten de vanafprijzen op een rijtje. Indien van toepassing – en dat is het best vaak bij auto’s in de top 5 – kijken we ook naar de verschillende aandrijflijnen. Daarbij valt op dat de verschillen best meevallen. Als we de officiële prijzen als uitgangspunt nemen, zonder eventuele subsidies, zijn vooral elektrische auto’s en (stekker)hybrides in Nederland niet of nauwelijks duurder dan in onze buurlanden.

Kia Picanto in Duitsland 17 procent goedkoper



Bij modellen zonder stekker is dat vaak een ander verhaal. Zo is de goedkoopste Kia Picanto in Nederland bijna 3000 euro – oftewel 17 procent - duurder dan in Duitsland! Ook Belgische Picanto-kopers zijn goedkoper uit.



Kun je al die prijsverhogingen niet bijhouden?



Aanmelden

Met onze nieuwsbrief krijg je de belangrijkste in je digitale brievenbus.



Duitse instap-208 met meer vermogen



Tot en met de augustusmaand, is de Peugeot 208 de bestverkochte auto van Nederland. Een 208 op benzine heeft in Nederland officieel nog een vanafprijs van 21.630 euro. Maar de prijslijst vermeldt wel een voorbehoud: “Deze versie gaat uit productie. December 2022 is de laatste productiemaand. Raadpleeg uw dealer of deze versie nog leverbaar is.” Zekerheidshalve gaan wij daarom uit van de nieuwe prijs van 22.630 euro.



In België kost dezelfde Peugeot 208 PureTech 75 momenteel 21.715 euro. Wanneer we de Duitse prijs van de Peugeot 208 zien, geloven we onze ogen niet. Is-ie daar echt duurder? Ja, alleen krijg je voor 23.350 euro de PureTech 100, de 100 pk sterke turboversie. Met een iets luxere uitrusting bovendien. Die kost in Nederland dan weer 25.560 euro.



Schokkende prijsverschillen



Bij de Opel Corsa vallen de verschillen voor alle variante best mee, maar bij de Volvo XC40 fluctueren de prijzen weer flink. In Nederland is de benzineversie T2 verreweg het duurst. De Belgen halen je daarentegen het vel over de neus als je een plug-in hybride Volvo XC40 koopt.

Je zou bijna gaan denken dat het een mythe is dat auto’s in Nederland veel duurdere zijn dan in België en Duitsland. Totdat we de prijzen van drie stekkerloze auto’s met een béétje, of veel meer vermogen erbij pakken. Dan zijn de prijsverschillen juist schokkend! Bekijk de onderstaande tabel en huiver.

NL BE DE

Peugeot 208

22.630 21.715 23.350* Peugeot e-208 31.050 35.815 35.350 Kia Niro HEV 34.695 29.990 30.690 Kia Niro PHEV 39.695 38.790 36.690 Kia Niro EV 43.795 43.990 47.590 Kia Picanto 16.495 14.290 13.690 Opel Corsa 1.2

21.499 21.400 20.440 Opel Corsa-e 33.999 34.350 33.895 Volvo XC40 T2 44.495 37.050 36.350 Volvo XC40 T4 PHEV 46.995 53.850 46.900 Volvo XC40 Electric 46.995 50.750 46.900 BMW M3 123.063 87.050 71.300 Mazda CX-5

37.590 31.090 29.590 Porsche Cayenne

140.000 87.377 82.909

*PureTech 100 Allure