50 jaar Honda Civic: feest met een rouwrandje

Onlangs vierde de Honda Civic zijn vijftigste verjaardag. Een mooie mijlpaal. Toch moeten we constateren dat Honda er in Nederland qua verkoopcijfers niet veel beter voor staat dan begin jaren zeventig.

Wat was het leven nog overzichtelijk in de seventies. Computers kenden we alleen uit sciencefictionfilms en smartphones bestonden niet. Volwassen televisiekijkers smulden - op welgeteld twee zenders - van Bartje en Een van de Acht, terwijl de kijkbuiskinderen zich eerder op de avond vergaapten aan De Fabeltjeskrant en de Stratemakeropzeeshow. Het straatbeeld werd gedomineerd door de Opel Kadett en de Volkswagen Kever.



Voorlopers Civic met luchtgekoelde tweecilinders



Maar ook steeds meer Japanse fabrikanten probeerden hun modellen aan de man te brengen. Dat waren vooral conservatieve sedans, met achterwielaandrijving en een starre achteras. Uitzonderingen waren de weinig succesvolle Honda’s N360 en N600. Die hadden al sinds 1968 voorwielaandrijving en dwars geplaatste tweecilinders met luchtkoeling.



Eerste Honda Civic was al duur



Als opvolger van de N600 presenteerde Honda in 1972 de Honda Civic. Hij had een dwarsgeplaatste, watergekoelde viercilinder en onafhankelijke wielophanging rondom. De uitrusting was compleet, met onder meer achterruitverwarming, achteruitrijlichten en rembekrachtiging ... Hij was fors duurder dan de Renault 5 en de Fiat 127, zodat wij Nederlanders niet voor de Civic in de rij stonden.



Groot succes Honda Civic in de VS



In de Verenigde Staten werd de eerste Honda Civic juist een klapper. Bijna 800.000 Amerikanen vielen voor de zuinige Japanner. Dat was mede te danken aan de oliecrisis die de benzineprijzen enorm had opgestuwd. Ook profiteerde de Civic van de invoering van loodvrije benzine in een aantal staten. Al in 1974, lang voordat andere merken zover waren, was de nieuwe CVCC-motor van de Honda Civic geschikt voor ongelode brandstof.



Nederlands hoogtepunt Honda Civic



Na de allereerste Civic volgden nog tien generaties, waarvan die in de jaren 80 en 90 mooie Nederlandse verkoopresultaten boekten. De Honda Civic stond bekend om zijn grote betrouwbaarheid, mooie techniek en goede rijeigenschappen. In de 21ste eeuw holde de populariteit van Honda achteruit, al was de Civic Hybrid sedan (2008-2012) geliefd onder leaserijders. Onlangs presenteerde Honda de elfde generatie van de Civic, maar of Nederlanders daarvan meer gaan kopen dan van zijn voorganger (200 stuks in 2022), valt te bezien.