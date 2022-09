Landverraad! Duitsers willen geen elektrische Volkswagen, maar een Tesla

Dankzij een gul subsidiebeleid, is de elektrische auto in Duitsland erg populair. In augustus was 16,1 procent van de nieuw verkochte auto's volledig elektrisch. En meteen gaan de Duitsers vreemd. Ze kopen geen elektrische Volkswagen, iedereen wil een Tesla.

Ook Nederland subsidieert de aanschaf van een elektrische auto, maar vult de subsidiepot niet zo ruimhartig. In 2021 was het potje van 10 miljoen euro al na één dag leeg. Dit jaar ging het zware deksel van de Schatkist iets verder open, maar de 71 miljoen euro die beschikbaar was, is allang op.

Duitsland: subsidie op EV tot 6000 euro

Nee, dan Duitsland. Daar krijg je 6000 euro subsidie op een elektrische auto tot 40.000 euro. Ook boven dat bedrag gaat de Schatzkammer open: je krijgt 5000 euro subsidie tot een bedrag van 65.000 euro. Met aanvullende premies van de fabrikant kan de aankoopondersteuning zelfs oplopen tot 9000 euro. In 2023 is de Duitse overheid minder gul en daalt de aanschafsubsidie voor auto's met een catalogusprijs tot 40.000 euro naar 4500 euro. Tot een prijskaartje van 65.000 euro wordt de subsidie teruggeschroefd naar 3000 euro. De korting van de fabrikanten - de Herstellerbonus - verdwijnt in 2023 volledig.



Duitsland koopt geen VW ID.3

Geen wonder dat Duitsland de elektrische auto dit jaar zo innig omarmt. En dan gaan ze allemaal naar de Volkswagen-dealer om een ID.3 te kopen, zou je denken. Dat is toch de spirituele opvolger van de Volkswagen Golf, die al tientallen jaren de Duitse verkooplijsten aanvoert.

Maar Duitsland laat zijn chauvinisme varen en wil helemaal geen elektrische Volkswagen. De Duitsers willen Tesla’s. Of een Fiat 500e, want dát is de bestverkochte elektrische auto, blijkt uit cijfers van de KBA (Kraftfahrt Bundesamt). Niet alleen van Duitsland trouwens, maar van heel Europa. De Tesla Model Y en Model 3 completeren het Duitse ereschavot. Pas daarachter zien we de eerste Volkswagen.

Top 5 elektrische auto's Duitsland (t/m augustus 2022):

Fiat 500e 14.975 Tesla Model Y 12.709 Tesla Model 3 12.023 Volkswagen ID.4/5 10.229 Hyundai Kona 9.577



Vier van de vijf elektrische auto’s zijn dus helemaal niet Duits, al rollen de Tesla’s tegenwoordig van de band in de Gigafactory bij Berlijn. Maar nu de elektrische auto is doorgebroken, is Volkswagen zijn alleenheerschappij kwijt. En dat zal pijn doen in Wolfsburg.



Schrale troost: met ruim 56.000 registraties, is de Volkswagen Golf in Duitsland nog altijd de populairste auto onder de oosterburen. In Nederland staat de Peugeot 208 op plek 1, met 6664 registraties.