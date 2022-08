3 voordelen en 3 nadelen van de nieuwe Kia Niro (2022)

Alleen al vanwege de nieuwe Kia Niro is 2022 een belangrijk autojaar. Kan de nieuwe Niro de oude bestseller doen vergeten? Nou, niet helemaal. We vonden drie voordelen, maar ook drie nadelen.

De Kia Niro is er net als zijn voorganger in drie smaken: hybride, plug-in hybride en volledig elektrisch. Het was een van de redenen waarom just deze Kia in Nederland zo populair was: zakelijke rijders rekenden zichzelf rijk dankzij de lage bijtelling voor elektrische auto's, bij particulieren was de Niro zonder stekker juist populair. Uiterlijk herken je de Kia Niro van 2022 meteen, maar gek genoeg veranderde er technisch bijna niets …



+ Voordeel 1: de Niro blijft in drie smaken leverbaar

Daar staan ze weer hoor, keurig op een rij, en technisch ongewijzigd. Drie Niro’s met hetzelfde onderstel, dezelfde motoren en in zelfde smaken als voorheen. De elektrische Kia e-Niro heet vanaf nu Niro EV en heeft net als vroeger een 204 pk sterke elektromotor met een actieradius van 460 kilometer (5 hele kilometers meer dan de oude). De Niro PHEV heeft een 1,6-liter benzinemotor (183 pk) en een elektromotor (84 pk) en rijdt in theorie 1 op 99,9. En dan is er uiteraard de hybride Niro, die gewoon weer een 1.6 T-GDI-benzinemotor heeft met 141 pk. Een automaat is standaard op elke versie.



+ Voordeel 2: het uiterlijk is minder ‘let maar niet op mij’

Wat was die oude Niro eigenlijk saai, hè? Dat kun je van de nieuwe Niro niet zeggen, met onder meer een sprekender front en C-stijlen die ons doen denken aan die van de Smart ForFour. Niet alleen het achterste zijpaneel, ook het plaatwerk rondom de voorste wielkasten en onderop de portieren heeft een afwijkende kleur. Al moet je er wel voor bijbetalen. Het dashboard is veel moderner dan in de oude Niro en meer in lijn met dat van de moderne EV6.

+ Voordeel 3: de Niro Hybrid is geen cent duurder geworden (maar wél ruimer) ...



Nederlanders houden van koopjes, en dus kan de Kia-dealer goede sier maken. De Niro Hybrid (141 pk) kost nog steeds 31.995 euro, net als de oude Niro. Voor hetzelfde geld krijg je dus een moderner ogende auto met meer veiligheidssystemen. En ook nog met wat meer ruimte achterin, want de wielbasis groeide met 2 centimeter.



- Nadeel 1: … maar niet voor de elektrische Niro en de PHEV

Het leek allemaal zo mooi toen Kia in het voorjaar de nieuwe Niro aankondigde. De prijzen van alle versies bleven gelijk! Maar er is een nijpend tekort aan accu’s en de grondstofprijzen blijven maar stijgen. En dus kreeg iedereen die al een Niro had besteld een mailtje van Kia waarin vriendelijk doch dringend werd verzocht om bij te lappen. De Niro PHEV werd 800 euro duurder (prijs: 39.695 euro) en de Niro EV zelfs 2000 euro duurder (prijs: 41.995 euro).

- Nadeel 2: snelladen gaat langzamer bij de e-Niro

De Kia EV6 kwam met luid geraas de autowereld binnen. Snelladen is ineens een fluitje van een cent, want het gaat met 240 kW. Je koffie van het tankstation krijgt niet eens de kans om af te koelen of er is al voor tientallen kilometers bijgeladen.



Daar steekt de 72 kW van de Niro EV schril bij af. Het wordt nog gekker, want dit is zelfs minder dan bij de oude e-Niro, die tot 77 kW kwam. Geen paniek, zegt Kia: de laadcurve is verbeterd, dus laden gaat uiteindelijk sneller. Maar kom op Kia, 100 KW is anno 2022 toch wel het minimum voor een nieuwe elektrische auto … Het verschil met de EV6 laat zich verklaren: die staat op een gloednieuw platform voor elektrische auto's. De Niro staat op het K3-platform, een doorontwikkeling van een ouder onderstel.



- Nadeel 3: de laadpoort van de e-Niro zit op een onhandige plek

Ken je die grap van de e-Niro-rijder die zijn auto achteruit wilde inparkeren, met zijn kont naar de laadpaal? Dat ging niet, want de laadpoort zit boven de voorbumper. Je moet dus altijd vooruit in een parkeervak gaan staan als je gaat laden. Wie de e-Niro als vluchtauto wil gebruiken, kan dus beter een andere auto uitkiezen …