Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 23

Vrijdagmiddag, vijf uur. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Singer ons hebberig maakte en jongeren massaal zonder rijbewijs bleken te rijden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Wij zouden hele erge dingen doen voor een Porsche 911 Turbo van Singer

Een etmaal in een afgesloten kamer met vogelspinnen doorbrengen, levende kakkerlakken eten, in een centrifuge als straaljagerpiloot naar 9G worden geslingerd: al dat soort Fear Factor-uitdagingen zouden we aangaan om in een Porsche 911 Turbo van Singer te mogen rijden. Want kijk er toch eens naar! Dit is Kunst met een grote K.



+ Top - Waarom deze elektrische Fiat 500e een actieradius van oneindig heeft

De actieradius van de Fiat 500e is maximaal 320 kilometer, zo leert een korte blik op de Fiat-website ons. En toch liegen we niet als we zeggen dat dit Fiatje een bereik van oneindig heeft. Hoe hij eeuwig kan doorgaan, zonder zijn batterij leeg te rijden, lees je hier.



+ Top - Citroën Ami Buggy - Zo'n schattig 'legervoertuig' hebben we nooit gezien

Kijk die Citroën Ami Buggy toch eens kordaat zijn! Met zijn matte camouflagekleur, zijn gele korporaalstrepen en zijn deurtjes als dranghekken. We weten beter, maar anders zouden we denken dat hier een piepklein, elektrisch legervoertuigje staat. Maar nee, de Ami Buggy kun je straks gewoon kopen, in een zeer beperkte oplage.



- Flop - Kwart van de Jongeren 'verveelt zich' en stapt zonder rijbewijs in de auto

Uit onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert blijkt dat een kwart van de jongeren tussen 14 en 24 jaar weleens zonder rijbewijs in een auto rijdt. Waarom ze dat doen? Omdat ze zich ... 'vervelen'. Dat geloof je toch niet?!



- Flop - Lexus geeft toe: 'klanten vinden enorme grille niet om aan te gluren'

Als er iets voor discussie zorgt in de autowereld, dan is het wel grille-design. De single frame-grille van Audi zorgde in het verleden voor controverse, de steeds groter wordende 'nieren' van BMW doen dat nog steeds, en ook Lexus ontkomt niet aan kritiek op zijn ontwerpstijl.



- Flop - Tesla-baas onder vuur! SpaceX-personeel schaamt zich voor Elon Musk

Tesla-topman Elon Musk is een controversiële figuur, daarmee vertellen we je niks nieuws, maar je hebt het als directeur van een bedrijf toch wel erg bont gemaakt als je eigen personeel je gênant vindt. Want dat is precies hoe SpaceX-medewerkers over hem denken. In een open brief aan het management laten ze weten zich kapot te schamen voor het gedrag van Musk.