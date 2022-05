Autoverkopen 2022 - Er worden in Nederland meer Ferrari's verkocht dan Mazda MX-5's

Auto Review is een magazine door en voor autoliefhebbers. Vandaar dat we met extra veel plezier hebben gewerkt aan onze sportwagenspecial (nu te koop in onze webshop). Kijken we naar de verkoopcijfers van nieuwe sportauto's, dan beseffen we dat het voor de meeste liefhebbers steeds meer kijken, dromen en niet kopen is ...

Met de verkoop van sportwagenmerk Porsche is niet zoveel aan de hand. Een aantal van 1075 Porsches in vier maanden lijkt niets om je zorgen over te maken. Dat doen ze bij de Nederlandse Porsche-importeur dan ook niet. Zeker niet als je weet dat er over dezelfde periode vorig jaar bijna 300 Porsches minder de Leusdense importeurspoorten verlieten.

Wanneer we als sportwagenliefhebbers de aantallen per model gaan bekijken, ontstaat een heel ander beeld. Veruit de bestverkochte Porsche, is de Cayenne, met een verkoopcijfer van 387 stuks. Enige sportiviteit kunnen we de grote suv niet ontzeggen, maar een sportwagen is het natuurlijk niet.

De 911 is slechts de derde Porsche

Nummer twee op de Porsche-verkoophitparade is de vierdeurs Taycan, met 280 exemplaren. Is dat een echte sportwagen? Mwah, hoogstens een snelle sportsedan - en nog een elektrische ook. Gelukkig stelt Porsches nummer drie ons niet teleur: dat is de good old 911, die 212 nieuwkopers wist te verleiden.

De 718 Boxster (19 stuks) en de 718 Cayman (6) hobbelen er mijlenver achteraan. De Panamera (97) en Macan (74) moeten ze dan ook voor laten gaan. Oftewel: in Nederland bestaat de verkoop van sportwagenmerk Porsche voor slechts 22 procent uit echte sportwagens.



Bij Porsches concernbroeder Lamborghini zien we een vergelijkbaar beeld: Daar gingen twee Aventadors en vijf Huracáns over de showroomdrempel, tegen 14 Urussen. Wereldwijd doet Lamborghini het trouwens beter dan ooit, ook vooral dankzij hun grote suv.

Mazda MX-5 is zijn verkoopmagie kwijt

Hoe hangt de vlag erbij in de meer betaalbare sportwagenklasse? Mmm, veel verder dan halfstok wordt het daar niet. In elk geval niet voor het schoolvoorbeeld in dit segment, de Mazda MX-5. De teller staat tot dusver op een schamele 27 auto's, zodat het totaal voor dit jaar waarschijnlijk onder de 100 blijft steken. Van 2015 tot en met 2019 zat de Japanner daar nog ruimschoots boven. Hij lijkt zijn magie kwijt, al zal de huidige instapprijs van 37.500 euro ook niet meehelpen.

Nieuwe verkooprecords voor Ferrari?

Dat er tot en met april meer Ferrari's dan Mazda's MX-5 werden verkocht, is zowel schokkend als hoopgevend, al gaat het om 'maar' 32 auto's, waaronder tien SF90's, acht 812's en zeven Roma's. Zou Ferrari volgend jaar ook alle verkooprecords gaan breken als het zijn suv, de Purosangue, in de markt zet? Maar ook dan achten we het uitgesloten dat het hele Ferrari-gamma de cijfers van de Porsche 911 in zijn eentje gaat benaderen.

Momenteel staat de Zuid-Duitse icoon ook in Nederland op eenzame hoogte. De populairste sportwagen na de Elfer haalt niet eens de helft van diens verkoopcijfers. Het dichtst in de buurt komt de BMW Z4, met 79 stuks. Hoe zit het dan met de Audi TT, ooit de aartsrivaal van de Z4? Die staat in 2022 tot dusver op exact één exemplaar. Gelukkig kun je hem als occasion nog wel volop kopen. Is de Bentley Continental een sportwagen? Wij geven hem het voordeel van de twijfel, wat de Brit een derde plaats in de top 5 oplevert, waardoor de Jaguar F-Type (13 stuks) er net buiten valt.



Top 5 sportwagens tot en met april