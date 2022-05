Top 5 - In deze cabriolets wil je absoluut niet gezien worden

Chrysler PT Cruiser Convertible (2004 - 2010)

Ze noemen de Volkswagen Golf Cabriolet weleens het broodmandje, maar de Chrysler PT Cruiser Convertible heeft misschien nog wel meer recht op die naam. Het schaamteloze retrodesign van de Amerikaanse mpv heeft de tand des tijds niet best doorstaan. De PT Cruiser oogt goedkoop, voelt goedkoop en is goedkoop. Voor een tweedehands exemplaar betaal je tussen de 3000 en 5000 euro. De verchroomde lichtmetalen wielen zijn typisch Amerikaanse wansmaak.

Mitsubishi Colt CZC (2006 - 2009)

Twintig jaar geleden kon je voor relatief weinig geld nog een cabriolet kopen. De Peugeot 206 CC bijvoorbeeld, of de Nissan Micra C+C. Lelijk zijn ze allebei, maar op een bepaalde manier hebben ze wel karakter. En dat kunnen we niet zeggen over de Mitsubishi Colt CZC. Die combineert de bizarre proporties van een kleine coupé-cabriolet met een uitstraling van fervente nietszeggendheid.

Nissan Murano CrossCabriolet (2010 - 2014)

Probeer van een cabrio-suv maar eens een succes te maken. Land Rover lukte het niet, met de Range Rover Evoque Convertible. Volkswagen heeft er moeite mee, met de T-Roc Cabrio. En Nissan ging er helemaal de mist mee in. De Murano CrossCabriolet was dan ook niet om aan te gluren, met vreemde proporties en een c-stijl die halverwege lijkt te zijn afgezaagd.

Peugeot 308 CC (2009 - 2014)

We gaan het hier echt neerzetten: wij vinden de Peugeot 307 CC een mooie cabriolet, vooral in de donkerrode introductiekleur. Zijn opvolger daarentegen ... Nondeju, wat een gedrocht! De 308 CC combineert het ergste uit Peugeots grote-bekken-tijd met de compleet scheefgetrokken proporties van een coupé-cabriolet. Er klopt niets aan het design van deze auto. Helemaal niets.

Renault Wind (2010 - 2013)

Je kunt alleen maar respect hebben voor Renault. De cententellers in Parijs moeten geweten hebben dat de Vel Satis, Avantime en Wind genadeloos zouden floppen, maar toch zetten ze het licht op groen voor productie. Helden! Als je nu nog in een Vel Satis of Avantime rijdt, ben je cool. Verplaats je je in een Renault Wind? Tja, dan heb je wel lef. Want zo'n mini-roadstertje met 'supercar'-looks oogt toch een beetje lullig.