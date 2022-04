Ook dat nog! Prijzen tweedehands auto's in Nederland nog nooit zo hoog

De gemiddelde prijs van een tweedehands auto ligt nu op 22.825 euro, aldus occasionsite Autoscout24. Dat is een stijging van 16,4 procent in één jaar. De reden voor de forse prijsstijging is de explosief toenemende vraag naar gebruikte auto's. Niet alleen door het wereldwijde chiptekort, waardoor veel fabrikanten van nieuwe auto's met leveringsproblemen kampen, maar ook door het grote tekort aan occasions.

Prijs tweedehands auto ook hoog door coronatijd

Er worden in Nederland al jaren steeds minder nieuwe auto's verkocht, waardoor ook de doorstroom naar de tweedehandsmarkt stokt. Om dat probleem op te lossen, halen veel autobedrijven hun voorraad uit Duitsland, België of een ander EU-land. Ook was er in coronatijd een grote vraag naar individueel vervoer en kochten veel Nederlanders een gebruikte auto, die ze nu niet zomaar opeens weer wegdoen.

In België stegen de prijzen van occasions nóg meer

Overigens is de stijgende occasionprijs niet alleen een Nederlands probleem. In België was de stijging bijvoorbeeld nog veel groter, met een toename van ruim 26 procent (de gemiddelde prijs ging van 18.605 naar 23.527 euro. Bij ons valt het dus nog mee, ook omdat in andere Europese landen de gemiddelde prijs van een gebruikte auto nog een stuk hoger ligt. In Duitsland bijvoorbeeld, waar je nu 27.320 euro betaalt.