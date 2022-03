Nieuwe auto kopen? Zo profiteer je optimaal van de hoge inruilprijzen

Autofabrikanten kampen met enorme capaciteitsproblemen. Eerst hadden we de coronacrisis waardoor fabrieken soms maandenlang dicht gingen. Vervolgens kregen we het chiptekort. Daar komt de oorlog in Oekraïne nu nog bij. Die zorgt ervoor dat autofabrieken in Rusland zijn gesloten en Oekraïense toeleveranciers niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld onmisbare kabelbomen te leveren.



Occasionprijzen blijven stijgen



Zo nemen de levertijden van nieuwe auto’s toe. Om sommige modellen moet je een jaar of langer wachten. Daarom wijken veel mensen uit naar een jonge gebruikte auto. De vraag naar occasions is in Nederland zelfs zo groot, dat de markt voor tweedehands auto’s begint te lijken op de huizenmarkt, met prijzen die de pan uitrijzen.



Wil je altijd op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op de automarkt?

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!



In 2021 werd gemiddeld nog 19.657 euro voor een tweedehands auto betaald, nu ligt de gemiddelde verkoopprijs op 21.370. In 2020 was dat nog 17.714 euro. In bepaalde gevallen kun je de occasion die je vorig jaar hebt gekocht, nu voor een hoger bedrag inruilen. Zeker als het een courante (stekker)hybride of elektrische auto is.



Hoe krijg ik de hoogste inruilprijs?



Leuk natuurlijk, als jouw tweedehands auto zoveel waard is, maar daar heb je maar weinig aan, als je hem inruilt voor een andere occasion. Hoe je dan wel kunt profiteren van de hoge inruilprijs van je huidige vierwieler? Door hem in te ruilen voor een nieuwe voorraadauto.



Oké, dan kun je niet altijd je favoriete kleur en uitvoering kiezen. Kleine jammer. Maar de grote blij is dat de dealer in de meeste gevallen gewoon de officiële catalogusprijs handhaaft. Dat maakt het bedrag dat je moet bijbetalen lager en zo kun je een topdeal sluiten!



Duizenden nieuwe auto's op voorraad



Diverse importeurs en grote dealerorganisaties geven aan dat ze tientallen of zelfs honderden nieuwe voorraadauto’s hebben waaruit je kunt kiezen. Voorbeelden zijn de Stern-dealergroep, Van Mossel en Muntstad, maar ook op Marktplaats.nl kun je terecht als je een nieuwe voorraadauto zoekt.



En dan maar hopen dat de verkoper inderdaad de rode loper voor je uitrolt en dat de dealerbarista je de beste espresso of cappuccino voorschotelt die je ooit hebt geproefd. Anders laat je de verkoopleider gewoon dit berichtje even zien …