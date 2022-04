Bereik elektrische auto tot 30.000 euro - Welke heeft de grootste actieradius?

Zoek je een elektrische auto tot 30.000 euro, dan is de keuze niet reuze. De meeste 'betaalbare' stekkermodellen zitten namelijk tussen de 30.000 en 50.000 euro in. Bovendien moet je compromissen sluiten als je voor minder dan 30 mille wilt shoppen. Veel goedkope EV's hebben geen snellaadfunctie en halen geen groot bereik. Maar welke moet je nou hebben als je op zoek bent naar de meest indrukwekkende WLTP-actieradius? Let wel, hieronder rekenen we de 3350 euro overheidssubsidie voor particuliere kopers niet mee.

JAC E-S2 - 275 kilometer

De wát?! De JAC E-S2, een Chinese stekker-suv van 29.900 euro, die door een aantal autodealers naar Nederland wordt gehaald. Als WLTP-actieradius wordt 275 kilometer opgegeven. Al moet je er bij alle elektrische auto's (dus ook die hieronder) rekening mee houden dat je dat in de praktijk niet haalt.

Dacia Spring - 230 kilometer

Met een vanafprijs van 19.850 euro is de Dacia Spring de goedkoopste elektrische auto van Nederland. Dat je daarvoor veel inlevert, ondervonden we toen we de kleine Roemeen op de redactie te logeren hadden. De conclusie van onze rij-impressie is: de goedkoopste elektrische auto is ook gelijk de minste.

Renault Twingo E-Tech Electric - 190 kilometer

Veel fabrikanten van kleine elektrische auto's maken op hun website onderscheid: ze vermelden de gecombineerde WLTP-actieradius en de WLTP-actieradius in de stad. Want dat scheelt nogal. Als je de Renault Twingo E-Tech Electric (21.270 euro) als stadsvervoer gebruikt, kom je 270 kilometer ver. Anders slechts 190 kilometer.

Fiat 500e - 190 kilometer

In onze rij-impressie zijn we er duidelijk over: de 24.900 euro kostende Fiat 500e 24 kWh wil je niet. Want dan val je, volgens de WLTP-cijfers, al na 190 kilometer stil. Je kunt beter doorsparen voor de uitvoering met 42 kWh en 332 kilometer range, die minimaal 30.900 euro kost. En met subsidie dus ook onder de 30 mille zit.

Smart EQ Fortwo - 135 kilometer

Minstens 24.900 euro betaal je voor een elektrische Smart Fortwo. Best veel geld. Helemaal als je bedenkt dat het minuscule stadswagentje slechts twee zitplaatsen heeft en een bereik van maar 135 kilometer.