Rara, waar ter wereld is een simpele middenklasser het duurst? Hint: Nederland staat hoog

Een Britse vergelijkingssite heeft een onderzoek gedaan: wat kost een Volkswagen Golf in verschillende landen op de wereld? De reden dat de site voor de Golf als voorbeeld heeft gekozen, is eenvoudig: de Duitse middenklasser wordt in ontzettend veel landen verkocht. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Opel Astra of Peugeot 308.

Volkswagen Golf is Singapore bijna vier keer zo duur

Het duurste land ter wereld om een Golf te kopen, is Singapore, waar de C-segment hatchback het equivalent van liefst 118.795 euro kost. Singapore is een stadsstaat waar het aantal auto's op de weg streng gereguleerd is. Als er eentje bijkomt, moet er ook eentje weg. Inwoners moeten bovendien een vergunning aanvragen om een auto te kunnen kopen.

Nederland is duur, maar staat 'slechts' op plek vijf

Op gepaste afstand van Singapore volgen Denemarken (38.448 euro), Zuid-Afrika (37.818 euro), Noorwegen (36.385 euro) en dan pas Nederland (32.490 euro). Het contrast met de goedkoopste landen is groot. In de Verenigde Staten kosten een Volkswagen Golf bijvoorbeeld maar 20.435 euro. Dichter bij huis is een exemplaar in Polen en Slowakije niet veel duurder (respectievelijk 20.510 en 21.290 euro).