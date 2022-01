Top 7 - Zonder deze auto's was de moderne suv er niet geweest

1 – Chevrolet Suburban (1935)

Wat is de eerste suv die ooit is gebouwd? Merken buitelen over elkaar heen en roepen: "Die van ons!" Wij bekeken de claims van Jeep en Land Rover, maar vonden het pleidooi van Chevrolet het meest geloofwaardig. De Suburban bestaat al sinds 1935. Hij was gebaseerd op een truck, waardoor je een hoge zitpositie had, en bood veel ruimte voor passagiers en bagage. In de jaren zestig kreeg hij vierwielaandrijving, in de jaren zeventig twee achterportieren. Na 86 jaar staat de Suburban, uitgegroeid tot een schaamteloze mastodont, nog altijd in de prijslijst van Chevrolet. Daarmee is de Amerikaan de koning der suv's.

2 – Porsche Cayenne (2002)

Porsche is geen merk dat zijn oor laat hangen naar sentimentele kopers. Ondanks weemoedig geklaag, was de luchtgekoelde boxermotor in 1997 in de ban gedaan. Toen de liefhebber daarvan bekomen was, moest hij een nóg bitterder pil slikken. Porsche bracht een suv op de markt. De Porsche Cayenne kreeg in 2002 een weinig welwillende ontvangst door pers én publiek. Porsche maalde er niet om en zag het aantal nullen op de bankrekening snel toenemen. Met name in de VS was men niet zo streng in de leer en werd de Cayenne meteen in de armen gesloten. Uiteindelijk was iedereen tevreden: met de opbrengst van de Cayenne kon Porsche de 911 verder perfectioneren.

3 – Hummer H2 (2002)

Ken je Icarus, de figuur uit de Griekse mythologie die wordt afgestraft vanwege zijn hoogmoed? Hummer is de Icarus van de autowereld. De H2 staat symbool voor alles wat fout is aan de suv: hij is te groot, te zwaar en te dorstig. In een Hummer waan je je onaantastbaar. In Amerika kregen Hummer-rijders gemiddeld vijf keer zo vaak een verkeersboete als andere automobilisten. Vanwege zijn lompe afmetingen zie je bij het inparkeren bovendien al snel een vriendelijk oud vrouwtje over het hoofd … De hoogmoed werd Hummer fataal, het ging in 2010 failliet. Toch maakt het merk waarschijnlijk nog dit jaar een comeback. Met een elektrische suv!



4 – Lamborghini LM002 (1986)

Lamborghini is oorspronkelijk een tractorenmerk en dat zie je wel een beetje aan de LM002. De basis ligt bij het Amerikaanse leger, dat in 1977 een opvolger zocht voor de Jeep. Het prototype van Lamborghini werd niet gekozen, maar in 1985 kwam er toch een terreinwagen in XXL-formaat. De LM002 had een 375 pk sterke V12 onder de kap en had een drankprobleem waar zelfs de AA van zou schrikken: hij verbruikte tussen de 25 en de 42 l/100 km. Ook het overgewicht was zorgelijk, de LM002 woog 2800 kilo en was twee meter breed. Daarvoor kreeg je wel wat terug: een top van 235 km/h, een honderdsprint in 8,3 seconden en verbijsterde blikken van omstanders.

5 – Range Rover (1969)



Al in de jaren vijftig had hoofdingenieur Charles Spencer plannen om een stationwagon op hoge poten te bouwen. Niet met de gebruikelijke starre as met bladveren, maar met comfortabele spiraalveren. De voorserie heette Velar, wat stond voor Vee Eight Land Rover. Uiteindelijk werd de naam Range Rover gekozen. De mix van Britse chic in combinatie met serieuze offroad-prestaties en veel comfort sloeg aan. De eerste generatie hield het liefst 25 jaar uit. De huidige vormgeving is nog altijd te herleiden naar het ruim vijftig jaar oude oermodel. In 2017 werd de naam Velar opgepoetst voor een nieuw model van Range Rover.

6 – AMC Eagle (1979)

Soms is het lijntje tussen een suv en een crossover dun, daarom hebben we de Nissan Qashqai (te weinig suv) uit onze shortlist verwijderd. We kozen de vierwielaangedreven AMC Eagle, die al een crossover was toen de term de autowereld nog niet bereikt had. Op het chassis van een Jeep werd de carrosserie van een gewone auto geschroefd. Zo simpel kan het zijn in het leven. Maar zoals dat zo vaak gaat: de tijd was nog niet rijp voor de Eagle, pas twintig jaar later werden dit soort auto's wat populairder. Er zijn nog geen 200.000 Eagles gebouwd in de zeven jaar dat hij in productie was.

7 – BMW X6 (2007)

Eerlijk is eerlijk, BMW is niet het eerste grote Duitse automerk dat met een suv kwam. Dat was Mercedes met de ML. Maar toen iedereen gewend was aan de X5, deden ze in München iets geks. Binnen het suv-segment werd een nieuw genre gecreëerd, de suv-coupé. Dat werd de BMW X6, die minder praktisch was dan de X5, maar wel duurder. Daar trapt niemand in, zou je denken. Maar kopers tuinden met open ogen in BMW's marketingpraat en alle concurrenten kwamen met hun variant op de X6, die een trendsetter bleek. Maar eigenlijk lijkt het design verdacht veel op dat van de Pontiac Aztek …