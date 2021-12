Auto Review-auto van het jaar 2021 - De keuze van Gert Wegman

Kia EV6

Nadat Opel faalde om van de Ampera-e de eerste elektrische volksauto te maken, nam Volkswagen de handschoen op met de ID.3. Toch verwacht ik dat niet Volkswagen, maar Hyundai of Kia de échte doorbraak van de EV gaat bewerkstelligen. De Kia EV6 maakt veel indruk en is de voorbode van wat snel komen gaat: veel betaalbare elektrische auto’s met een goed bereik en superieure laadtechniek.

Ook lijkt de EV6 het einde van de nutteloze suv-hype in te luiden. Hij is lager en eleganter dan veel concurrenten. Hopelijk is het de voorbode van een nieuwe trend: die van de iets opgehoogde liftback. Hoera!

Rolls-Royce Ghost

De Rolls-Royce Ghost die we in maart 2021 te logeren hadden, was een van de duurste, maar niet een van de mooiste auto’s waarmee ik ooit heb gereden. Met zijn spierwitte buiten- en binnenkant, enorme afmetingen en vele glimmertjes, deed-ie me denken aan Elvis in zijn nadagen: veel te zwaar en potsierlijk in zijn strakke witte glitterpak.

Toch is de Ghost nu al een historische auto. Niet omdat hij een belangrijke primeur had, maar juist omdat het waarschijnlijk een van de allerlaatste auto’s is met standaard een V12. Het was een voorrecht om nog even te proeven van dit monument van verfijnde motortechniek.