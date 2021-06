Test - Een Rolls-Royce Ghost is balsem voor de zintuigen

Gevoelsmatig was-ie nog lang niet aan vervanging toe. Maar ongemerkt rolde de eerste generatie van de Ghost - als entree voor jongere prospects in de glamoureuze wereld van Rolls-Royce - alweer elf jaar uit de fabriek nabij het wereldberoemde Zuid-Engelse landgoed Goodwood.

In het segment van de topklasse-limousines, zijn auto's als de Mercedes S-klasse en BMW 7-serie nog wel bereikbaar voor een gewone sterveling met wat geluk in het leven. Maar een Rolls-Royce is en blijft van een andere orde. Rond het kroonjuweel van niet alleen de Britse, maar waarschijnlijk zelfs de gehele auto-industrie, hangt een aura van ongrijpbaarheid. Zelfs de tijd weet er geen vat op te krijgen.

De ontwerpers van Rolls-Royce hoefden zich dan ook niet in allerlei moeilijke bochten te wringen om de spiksplinternieuwe Ghost voor te bereiden op het volgende decennium. In grote lijnen kon alles bij het oude blijven, ook al is uiteindelijk geen onderdeel van de nieuwe Ghost afkomstig van de plank. Blijkbaar stellen eigenaren van een Rolls-Royce het zeer op prijs, dat ze in hun nieuwe auto meteen het gevoel hebben dat ze thuis zijn. Waren ze op zoek geweest naar een heel ander onderkomen, dan kochten ze wel een Bentley of Range Rover (voor erbij).



Rolls-Royce Ghost met mensenhand gemaakt

Niettemin kun je met een Rolls-Royce Ghost eveneens alle kanten op met de configuratie van het exterieur en het interieur. Ben je uitgekeken op de marineblauwe lak, het ivoorwitte leer en het gepolitoerde wortelnotenhout van je vorige Ghost, dan helpt de sales advisor van Rolls-Royce je graag bij de samenstelling van de kleuren en materialen voor je volgende auto.

Een proces dat heus niet onder een enkele kop koffie zal worden afgewikkeld; de klant van Rolls-Royce neemt graag de tijd om alle opties, alternatieve keuzes en kleurcombinaties nog eens goed te overdenken, alvorens de knoop definitief door te hakken. Tussen het moment van het eerste oriënterende gesprek en het versturen van het ondertekende bestelformulier, gaan doorgaans enkele weken of zelfs maanden voorbij.

Natuurlijk neemt ook de productie van een Ghost veel tijd in beslag, zeker wanneer de koper een persoonlijke noot in de samenstelling van de auto wil leggen. Maar geen wens is onbespreekbaar, bij Rolls-Royce. En elke auto wordt met de grootste zorg en aandacht geassembleerd, traditiegetrouw voor het overgrote deel door mensenhanden. Een Rolls-Royce is geen product dat door emotieloze robots in elkaar is geschroefd. Pas wanneer je de nieuwe Ghost van dichtbij bekijkt, ontdek je wat deze auto boven de topklasse-limousines uit Duitsland verheft. Geef je zintuigen de kost. En je zult merken dat ze gebalsemd worden.

Zoals gezegd: je moet wel heel afwijkende wensen hebben als Rolls-Royce ze niet kan realiseren. En uiteindelijk is de samenstelling van de Ghost veel meer het verlengstuk van de eigenaar dan van de auto zelf. Op de eerste persfoto's van de Rolls-Royce Ghost, die in september 2020 werden vrijgegeven, voeren de witte lak en het witte leer de boventoon. Zo ook bij onze testauto: naar onze smaak een configuratie die een wat afstandelijke, kille indruk maakt.

Paarse sticksels in het interieur? Toe maar!

Bepaalde elementen in het design zouden veel beter tot hun recht komen als voor een donkere lak was gekozen. Zoals het prachtige chroomwerk dat de raampartij omlijst. Mooier chroom kom je op geen andere auto tegen, dus wil je dat niet laten ondersneeuwen door de verkeerde kleur. Terwijl fel zonlicht de subtiele vouwen in het koetswerk - die een stuk scherper zijn dan bij de eerste Ghost - algauw ondefinieerbaar uitbijt. De witte Ghost wordt dan al snel een tweedimensionale verschijning. Maar niemand die jou verplicht om voor wit te kiezen, natuurlijk.

Van het wit-zwarte interieur van de witte testauto gaat evenmin een hartelijke warmte uit. Al zijn de afwerking en materiaalkeuze zoals je die van Rolls-Royce mag verwachten. Het houtwerk is gemaakt van abachi, wat bijvoorbeeld ook wordt toegepast in sauna's. Al lijken de donker geblakerde sierlijsten van de Ghost eerder afkomstig uit een sauna die vlam heeft gevat. Opnieuw geldt, dat Rolls-Royce slechts de mogelijkheden aanreikt, en met alle plezier uitvoert wat de koper opdraagt.

Een detail dat trouwens niet onbelicht mag blijven, is het paarse (!) stiksel als grenslijn dient tussen het zwarte en witte leer op het dashboard. Paars - hoe verzin je het! Maar het prikkelt de zinnen als toonbeeld van goede smaak. Aan dit soort elementen heeft elke Rolls-Royce zijn unieke persoonlijkheid te danken.

Is de Rolls-Royce de beste auto ter wereld?

Als kleinste model van Rolls-Royce, zet de ruim vijf en een halve meter lange Ghost zelfs de grootste (verlengde) Mercedessen, Audi's, BMW's en Lexussen in de schaduw. Hij is 40 centimeter langer dan een S-klasse in Lang-uitvoering. Bovendien is hij 7 centimeter hoger, 4 centimeter breder en heeft hij een 19 centimeter langere wielbasis. Je moet al die in hoogpolige wol, gelooide runderhuiden, verchroomde edelmetalen en exotische houtsoorten verpakte luxe immers toch ergens kwijt.

Maar hoe chic en mooi het interieur ook is, uiteindelijk levert de techniek eveneens een elementaire bijdrage aan de sensaties voor de zintuigen. Auto's uit de hedendaagse topklasse mogen dan nog zo goed zijn, het lukt ze niet om het niveau van de Rolls-Royce Ghost te bereiken. Neem nu de Mercedes S 500. Die beschikt over een drieliter zescilinder lijnmotor, voorzien van een elektrische ondersteuning in de vorm van een mild hybrid-systeem. Hoe ingenieus deze motor ook is, het hart van de ware petrolhead zal bloeden bij de gedachte dat een nederige zescilinder blijkbaar de nieuwe norm is bij een auto die door velen wordt omschreven als 'de beste auto ter wereld'.

Geen hybridetechniek kan op tegen een V12

Maar hoe je het ook wendt of keert: een geëlektrificeerde zescilinder zal nooit in staat zijn om een 6,75-liter V12 te overschaduwen. Geen motor is zo stil en vrij van trillingen als een twaalfcilinder. Alleen met een arsenaal gecomputeriseerde hulpmiddelen lukt het misschien, om met een zes- of achtcilinder een beetje in de buurt te komen van de prestaties die een V12 moeiteloos uit z'n mouw schudt.

Goed, met het oog op het klimaat kun je tal van argumenten aanvoeren die de toekomst van de V12 in een volzin om zeep helpen. Maar zolang Rolls-Royce de mogelijkheden heeft om deze monumentale motor te blijven bouwen - laten we hopen op minstens weer een jaar of tien - zal geen S-klasse, A8, 7-serie of LS de sensationele rijbeleving overtreffen die de Ghost dankzij zijn V12-motor te bieden heeft.

De manier waarop de motor zijn vermogen en koppel omzet in snelheid, laat zich beter omschrijven als natuurkracht dan als resultaat van mechanische beweging. Alsof het gaspedaal rechtstreeks met de wielen in verbinding staat, zo soepel en gracieus begint de auto te rollen. Geen koppelingen die zich eerst moeten zetten, geen speling die overbrugd moet worden, geen oncontroleerbare schokken die de rust verstoren wanneer de Ghost zich vanuit stilstand in beweging zet.

Zelfs als je het gaspedaal wat bruusker intrapt, blijft een eruptie van brute acceleratiekracht uit. Ook al is bij 1600 toeren per minuut al de volledige trekkracht van 850 newtonmeter paraat. In plaats van een toerenteller heeft de Ghost trouwens een meter die de krachtreserve aangeeft. Slechts op een heel zeldzaam moment zal de naald van de meter zich richting de 100 bewegen.

Rolls-Royce Ghost houdt niet van boomwortels

Vanzelfsprekend staat de Rolls-Royce Ghost op luchtvering. Met een kentekengewicht van 2490 kilo hebben de blaasbalgen van het veersysteem een zware taak om de wielbewegingen gecontroleerd af te serveren, en daarbij vooral de inzittenden niet in hun rust te verstoren. Blijkbaar is het zelfs voor de onderstelingenieurs van Rolls-Royce een onmogelijke opdracht om de luchtvering volkomen vrij van trillingen zijn werk te laten verrichten. Want op kleine, korte hobbeltjes in het asfalt, bijvoorbeeld als boomwortels zich door het asfalt naar buiten proberen te breken, voel je in het onderstel nog altijd een minimale siddering. Het is Rolls-Royce trouwens snel vergeven, want we hebben nooit eerder een auto met luchtvering meegemaakt waarin de laatste trillingen zo goed worden gedempt.

Natuurlijk heeft de Rolls-Royce Ghost een achterstand op de nieuwe Mercedes S-klasse op het gebied van innovatie en veiligheid. Zo gepolijst en natuurlijk als alle hulp- en assistentiesystemen in de S-klasse hun werk verrichten, heeft sowieso geen enkele andere auto eerder vertoond. Maar maakt dat van de Mercedes ook meteen een betere auto? Hele volksstammen roepen nu volmondig 'ja', maar daarin weigeren wij mee te gaan.

De Rolls-Royce Ghost maakt op alle andere vlakken meer indruk. Je ziet, hoort, ruikt en voelt dat-ie niet door machines in elkaar is gezet. Dan kan een robot nog zo nauwkeurig werken en met zoveel precisie zijn afgesteld, voor je zintuigen is de prikkeling van een Rolls-Royce niet te evenaren. Er kan maar een merk de beste auto's ter wereld bouwen. En dat is niet Mercedes, BMW, Audi of Lexus.

Conclusie

Als je een luxe sedan zoekt voor het noodzakelijk afleggen van kilometers, doe je jezelf zeker niet tekort met een Mercedes S-klasse. Maar als je een topklasse-limousine zoekt die ook nog eens de zinnen prikkelt, dan kun je niet om de nieuwe Rolls-Royce Ghost heen. Daar kunnen geen technologische gadgets of robots met een minimale marge tegenop.