Kia EV6: alle voordelen (en één nadeel) van supersnel opladen tot 240 kW

Snelladen is essentieel voor de grote doorbraak van de elektrische auto. Je moet net als met een benzineauto kunnen stoppen bij een vulstation en na een korte pauze weer honderden kilometer kunnen rijden. Maar is snelladen wel snel, als je 30 minuten tot een uur staat te wachten op een volle accu?

Kia EV6: de voordelen van snelladen tot 240 kW

De Kia EV6 doet de term snelladen eer aan door in 18 minuten van 10 tot 80 procent acculading te gaan. Het grootste voordeel laat zich raden: hoe korter je moet wachten, hoe beter. Want iedereen heeft haast en tijd is geld. Maar dat is nog maar de helft van het antwoord.

“Tijdens snelladen zijn de eerste 18 minuten het leukst.”

Als je moet wachten bij de snellader, zijn de eerste 18 minuten het leukst. Je bent blij dat je even kunt stoppen, want je moet naar de wc, hebt dorst of honger en je telefoon heeft al een paar keer getrild. Met andere woorden: je vermaakt je prima, die eerste 18 minuten. Daarna ben je eigenlijk wel klaar om te gaan en begint het echte wachten. En wachten duurt lang.

Bovendien help je andere EV-rijders, want jij houdt de snellaadpaal maar kort bezet en dat is goed voor de doorstroming van auto's. Het bedrijf achter de snellaadstations van 300 of 350 kW is ook blij met je, want Fastned en Ionity gooien per uur liever drie Kia’s EV6 vol dan één Renault Zoe. Zij moeten tenslotte hun investering terugverdienen met elke verkochte kilowattuur.

Het E-GMP platform van de Kia EV6 werkt met 800 volt

Dat de Kia EV6 kan snelladen met 240 kW, is te danken aan zijn laadsysteem van 800 volt. De meeste elektrische suv's ondersteunen 400 volt en laden met 120 tot 150 kW. Daar walst de EV6 dus overheen met bijna het dubbele. In Nederland hebben we het geluk dat je langs de snelwegen al veel laadstations vindt die 240 kW ondersteunen. Kia werkt samen met Ionity (bijna al hun laadpunten zijn 350 kW) en snellaadboeren als Fastned plaatsen steeds meer 300 kW-stations.

We hebben respect voor Kia, dat bij het ontwikkelen van het E-GMP-platform waarop de EV6 staat, de vooruitziende blik had om met 800 volt te werken. Bij een groot EV-merk als Renault wordt heus wel aan 800 volt gewerkt, maar is het op dit moment nog toekomstmuziek. En Volkswagen heeft de techniek in huis, maar reserveert het voor de peperdure Porsche Taycan en Audi E-Tron GT. De EV6 is gewoon te koop, voor een normaal bedrag.

Nadeel: meestal geen 240 kW in de winter

Je raakt verschrikkelijk verwend. Dat is het nadeel van snelladen met 240 kW. Als wij met de Kia EV6 rijden, moet hij wennen aan het Hollandse winterweer en laadt hij in de kou niet met de volledige 240 kW. In het begin krijgen we 76 kW en vervolgens een tijdlang 150 kW. Na 31 minuten zit de batterij voor 80 procent vol. Bij elke andere elektrische suv zou je hiervoor tekenen, maar als de folder 18 minuten belooft, ben je toch niet happy.

“We kunnen niet wachten op de lente en de zomer.”

Wij denken het probleem te weten: de batterij is te koud om snel te kunnen laden. Tijdens het rijden wordt het accupakket wel warm, maar de EV6 is zuinig opgevoed en gebruikt die warmte om de cabine op 21 graden te krijgen. Dat is dus niet handig als je gaat snelladen. Nu gaat de accu zich eerst opwarmen en krijg je al die tijd niet de maximale laadsnelheid. Als de batterij 25 graden is, zou je op volle snelheid moeten laden. We kunnen dan ook niet wachten op de lente en de zomer.

Niet getreurd: dit is een prachtig voorbeeld van een softwarematig probleem dat een over the air-update kan verhelpen. Dat is zo simpel als de EV6 de opdracht geven zijn batterij te laten opwarmen in de winter of af te laten koelen in de zomer, zodra jij in het navigatiesysteem als bestemming een snellaadstation kiest. Wanneer deze update komt weten we niet, maar Kia heeft aangegeven dat ze werken aan een oplossing.