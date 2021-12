Dit zijn vijftien elektrische Toyota's die jij straks kunt kopen

Toyota-directeur Akio Toyoda heeft ze vandaag gepresenteerd: vijftien elektrische studiemodellen van Toyota en Lexus. Ook vertelde hij over de plannen van zijn bedrijf om tussen nu en 2030 maar liefst dertig volledig elektrische auto's te lanceren. De eerste is de Toyota bZ4X, een RAV4-achtige suv met een stekker, die volgend jaar al op de markt komt. Hij is nagenoeg gelijk aan de Subaru Solterra.

Na Toyota bZ4x meer modellen onder het bZ-label

Vijf van de elektrische concept cars worden onder het bZ-label geschaard: de hierboven genoemde bZ4X, een compacte suv, een full-size suv, een middenklasse sedan en een Toyota Aygo X-achtig stadsautootje. Verder zien we een paar busjes, een pick-up truck, een vierdeurs coupé van Lexus, de nieuwe Lexus RX, een paar andere crossovers/suv's van de premiumtak van Toyota en twee sportwagens.

Opvolger Toyota MR2 en Lexus LFA-achtige supercar

Lexus komt met een elektrische supercar in 2030. Het model wordt een soort opvolger van de Lexus LFA, met een sprinttijd van stilstand naar 100 km/h in "minder dan 2 seconden" en een actieradius van maximaal 700 kilometer. Toyota heeft een moderne MR2 in het vat zitten. De laatste Toyota MR2 werd tot 2007 gebouwd als Porsche Boxster-concurrent. Daarvoor was de MR2 een compacte sportcoupé met middenmotor en targadak.