Vanaf 2030 kun je geen Peugeot met brandstofmotor meer kopen ... als je in Europa woont

Vanaf 2030 zijn alle Peugeot-modellen in Europa elektrisch, zei topvrouw Linda Jackson tegen Automotive News Europe. Voor internationale kopers blijven er nog steeds brandstof-Peugeots beschikbaar. De andere merken van Stellantis (het fusiebedrijf van Groupe PSA en Fiat-Chrysler) gaan al eerder over op elektrische aandrijving: DS in 2026, Alfa Romeo in 2027, Opel in 2028.

Nieuwe Peugeot 308 pas in 2023 volledig elektrisch

Momenteel is 70 procent van het Peugeot-gamma geëlektrificeerd (hybride of volledig elektrisch). Over drie jaar zal dat 100 procent zijn. Alleen van de Peugeot 208 en 2008 zijn op dit moment elektrische versies. Van de nieuwe 308 komt pas over twee jaar een EV-variant. De volgende generatie 3008 krijgt ook een elektrische aandrijflijn.

Een vijfde van alle verkochte 208's is elektrisch

Volgens Jackson is 20 procent van de verkochte Peugeot 208's volledig elektrisch. Dat is meer dan de prognoses, die op 10 tot 15 procent lagen. Bij de 2008 ligt het percentage EV's iets lager. Dat komt omdat mensen die dat model kopen een auto willen die langere reizen kan maken, aldus Jackson.