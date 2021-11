Autoverkopen 2021

Voor het tweede jaar op rij stevenen de Nederlandse autoverkopen af op een ongekend dieptepunt. Dat is grotendeels te wijten aan het wereldwijde tekort aan computerchips, dat op zijn beurt weer een nawee van de coronacrisis is. Hierdoor kunnen veel auto's niet worden (af)gebouwd en zitten talloze klanten smachtend te wachten op hun nieuwe auto.

Recordaantallen Nederlandse consumenten wijken daarom uit naar een gebruikte auto - het is dus niet alleen maar kommer en kwel onder de autoverkopers. Voor sommige leaserijders kan de vertraagde aflevering van hun auto wel pijn in de portemonnee veroorzaken. Als hun EV niet op tijd wordt geleverd, valt die immers onder de nieuwe, minder gunstige bijtellingsregels.

Los van de totalen, is er ook het nodige aan de hand als we kijken naar de verschillende segmenten. Eerder zagen we al dat de traditionele zakensedan (D-segment) tot een bijrol werd gedegradeerd en nu lijkt de ooit zo populaire C-segmenter de aftocht te blazen.

Mensen willen kleiner dan Ford Focus, Opel Astra en Volkswagen Golf

De hoge Nederlandse autoprijzen en de volwassenwording van auto's als de Kia Picanto en Opel Corsa, heeft ervoor gezorgd dat veel mensen kleiner gaan rijden. Daarnaast worden auto's in de Volkswagen Golf-klasse vaak verruild voor crossovers en suv's. Een derde groep die aan de stoelpoten van de ooit onaantastbare troon van Golf en Co. zaagt, is de elektrische auto. Om fiscale redenen wordt de EV onder zakelijke rijders steeds populairder.

De enige auto uit de 'Golf-klasse' die nog een plekje in de top 10 weet te bemachtigen, is de Ford Focus - zij het op de valreep. En hoe zit het met de naamgever van het segment? Die vinden we op plek 17 in het klassement - schrale troost voor Volkswagen is dat het met de Polo (4de plek) nog wel een vertegenwoordiger in de bovenste regionen heeft. De voormalige aartsrivaal van de Golf, de Opel Astra, komt niet verder dan een 33ste plek, maar die heeft als excuus dat er een opvolger in de coulissen staat. De Skoda Octavia (13de) en de Toyota Corolla (15de) komen er ook nog genadig vanaf.



Wars van de gemene deler, kies dan voor deze c-segment-modellen

Onder de neus van de Golf vieren de Mini (19de), de Audi A3 (24ste) en de BMW 1-serie (26ste) een bescheiden premiumfeestje, want kijkend naar de klassering en de verkoopcijfers, kunnen we niet van een knalfuif spreken. De Kia Ceed (27ste) kan het mede dankzij de facelift nog aardig bijbenen. Terwijl de aflossing van de zieltogende Opel Astra nabij is, weten we niet welk excuus we voor de onlangs vernieuwde Seat Leon (44ste) moeten aanvoeren.

Ben je wars van de gemene deler, maar wil je wel een C-segmenter? Koop dan een Suzuki Swace (158ste, 229 stuks), Fiat Tipo (160ste, 209 stuks), Hyundai i30 (180ste, 157 stuks) of Honda Civic (216de, 58 stuks). Daarmee rijd je net zo exclusief als eigenaren van pakweg een Land Rover Defender of Lexus RX.

Verkoopcijfers C-segment in Nederland