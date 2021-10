Welke auto is nou écht goedkoper: een Cupra Born of een Volkswagen ID.3?

Technisch zijn de Cupra Born en de Volkswagen ID.3 precies hetzelfde. Ze staan allebei op het MEB-platform voor elektrische auto’s en rollen van de band in een fabriek in het Duitse Zwickau. Ook als je naar de basisprijs kijkt, zie je bijna geen verschil. De Cupra Born kost 37.990 euro (Business One). Voor een Volkswagen ID.3 Pro betaal je 37.740 euro.

Volkswagen ID.3 Pro heeft geen lichtmetalen wielen

Voor onze prijsvergelijking pakken we de Volkswagen ID.3 Pro met 58 kWh accupakket en 204 pk. Je zou verwachten dat voor 37.740 euro lichtmetalen wielen bij de prijs zijn inbegrepen, maar dat is niet zo. Volkswagen scheept je af met stalen schaamdeksels. Daar rijd je dan, met je wieldoppen. Bij de Cupra Born krijg je wél lichtmetalen wielen. Volkswagen vraagt 678 euro, waarbij je wel meteen 19 inch krijgt in plaats van de standaard 18 inch.



Volkswagen ID.3 Pro heeft wel adaptieve cruisecontrol

Het wordt weer drukker op de Nederlandse wegen en dan is het fijn om als je adaptieve cruisecontrol hebt. De auto houdt dan zelf voldoende afstand tot de voorligger en kan in de file zelfstandig optrekken en weer afremmen. Volkswagen en Cupra zijn eensgezind: deze optie is standaard in zowel de ID.3 als de Born.

Cupra Born heeft stoelverwarming

Het wordt koud en guur buiten. Stoelverwarming aan dus! Misschien dat de Spaanse roots van Cupra om de hoek komen, want elke Born heeft stoelverwarming om het koude Noord-Europese winterklimaat te trotseren. Zelfs stuurverwarming is standaard.



De Volkswagen ID.3 heeft minder mededogen met zijn passagiers. Pas als je 2140 euro neerlegt voor het Style Interieur Pakket +, krijg je stoelverwarming. Volkswagen pakt dan wel meteen uit, want de stoelen hebben ook een massagefunctie en zijn elektrisch verstelbaar.

Cupra Born biedt twee jaar langer garantie

Het wordt een beetje eentonig, maar ook de garantievoorwaarden van de Cupra Born zijn voordeliger. Je krijgt vier jaar fabrieksgarantie, Volkswagen gaat niet verder dan twee jaar. Bovendien biedt Cupra een haal- en brengservice aan en krijg je gratis vervangend vervoer.



Volkswagen ID.3 Pro slaat op het laatst terug

Het lijkt alsof Volkswagen je voor elk comfortverhogend detail laat bijbetalen, maar dat is ook weer niet zo. Airco, DAB+-radio, een navigatiesysteem, parkeersensoren voor en achter, sleutelloze toegang en een draadloze telefoonoplader zijn allemaal standaard. En bij de Cupra Born? Daar niet! Wil je je telefoon draadloos opladen en je sleutel in je broekzak kunnen houden, dan moet je de Adrenaline One-versie bestellen. En die kost 3000 euro meer …

Conclusie

Ondanks een paar leuke features waarvoor je niet hoeft bij te betalen, is de Volkswagen ID.3 toch de duurdere van de twee. Lichtmetalen wielen en stoelverwarming zijn begeerlijker dan toegang zonder sleutel of een draadloze oplader. Volkswagen biedt wel meer keuze in het bestellen van losse opties. Bij Cupra moet je direct een duurdere versie kiezen. Waarbij je voor elk hoger uitrustingsniveau je meteen 3000 euro meer betaalt.