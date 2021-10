De huidige Ford Focus is sinds 2018 op de markt, als vijfdeurs hatchback, stationwagon en opgehoogde Active-versie. Zijn facelift is niet subtiel. Je kunt het nieuwe model daadwerkelijk onderscheiden van zijn voorganger. Het Ford-logo zit voortaan niet meer op de rand van de motorkap, maar heeft een prominente positie in de grotere grille gekregen. De koplampen liggen vlakker en zijn slanker geworden. Aan de achterkant is alleen de indeling van de lichtunits aangepast.

Mild-hybridversies Ford Focus nu ook met automaat

Op motorgebied blijft veel bij het oude. De Focus is leverbaar met een 1,0-liter benzinemotor (100 of 125 pk) en een handgeschakelde zesbak. Op dieselgebied is er de keuze uit een 1.5 EcoBlue met 120 pk (handbak of automaat) en een 2.0 EcoBlue met 150 pk (automaat). Nieuw is dat de beide mild hybrids (125 en 155 pk) ook met een zeventraps automaat te bestellen zijn. De Ford Focus ST blijft ongewijzigd, met een 280 pk sterke 2,3-liter benzinemotor.

SYNC4-infotainmentsysteem met groter touchscreen

In het interieur valt het nieuwe, 13,2 inch grote scherm van het SYNC4-infotainmentsysteem op. Ford schrijft dat de bediening van de verwarming en de ventilatie nu ook via het touchscreen verloopt. Daar zijn wij geen fan van, maar Ford stelt ons enigszins gerust met de mededeling dat alle functies nooit meer dan twee klikken van de bestuurder verwijderd zijn. Het nieuwe SYNC4-systeem is ook te bedienen via spraakcommando's.

Nu ook dodehoekwaarschuwing voor de aanhanger

De opgewaardeerde Focus is standaard voorzien van led-loplampen met Automatic High Beam Control en een Manoeuvring Light. Dat laatste betekent dat de auto op lage snelheid voor een bredere lichtstraal zorgt, zodat je een beter overzicht hebt. Optioneel zijn Dynamic Matrix led-koplampen. Interessant is het nieuwe Blind Spot Information System met Trailer Coverage. Als je hier de afmetingen van de aanhanger invoert, dan waarschuwt het ook voor auto's in de dode hoek van de trailer.



'Natte zone' in kofferbak van Ford Focus Wagon

Ook handig is de zogenoemde 'natte zone' in de kofferbak van de Ford Focus Wagon. Die zit in de ruimte onder de laadvloer, is gecoat met een speciaal materiaal en is bedoeld voor het vervoeren van bijvoorbeeld natte kleding of vieze laarzen. De waterbestendige voering is uitneembaar, zodat deze beter droogt of schoongemaakt kan worden. De levering van de vernieuwde Focus start in het eerste kwartaal van 2022.