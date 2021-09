3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Hyundai Ioniq 5

Over het design en de rijeigenschappen van de Hyundai Ioniq 5 is al veel gezegd en geschreven. Veelal positief. In onze eerste review kroonden we de elektrische crossover tot koning in zijn klasse. En bij de laadpaal ondervonden we dat Hyundai ons geen poets probeert te bakken; de Ioniq 5 laadt echt zo snel als geadverteerd! Op het gebied van bereik doet hij het evenmin slecht. Als een van de weinig EV's die wij aan een actieradiustest hebben onderworpen, komt hij dicht bij zijn opgegeven WLTP-waarde.



De Ioniq 5 komt ver, laadt snel, ziet er goed uit en is comfortabel en ruim. Hebben we nog iets te klagen over de elektrische Hyundai? Ja, een paar kleine dingetjes. Maar laten we eerst met een paar voordelen beginnen.

+ Voordeel 1: heel veel beenruimte in de Hyundai Ioniq 5

Wat heb je veel beenruimte als er geen brede middentunnel in de weg staat. Lange Nederlanders vinden dit leuk.

+ Voordeel 2: duidelijke informatie over het bereik

Deze kleurrijke balk laat precies zien hoeveel kilometers erbij komen of eraf gaan als je de airco in- of uitschakelt.

+ Voordeel 3: zo'n dode hoek-camera is echt fantastisch

Zodra je het knipperlicht een zwieper geeft, springt een camera aan en zie je wat er in de dode hoek gebeurt (optioneel).

- Nadeel 1: beperkt zicht op digitaal instrumentenpaneel

De bovenhoeken van het digitale instrumentarium verdwijnen achter de rand van het stuur. En je actuele snelheid zit dicht bij die rand …

- Nadeel 2: wat heb je als lang mens aan dat benensteuntje?

Hyundai adverteert met optionele comfortstoelen waarop je languit kunt liggen. Maar als je lang bent, heb je niets aan het benensteuntje.

- Nadeel 3: het stuur zo nóg verstelbaarder moeten zijn

Nog een minpunt op basis van lichaamsvorm: wij zouden nog lekkerder zitten in de Hyundai Ioniq 5 als het stuur meer in diepte verstelbaar was.