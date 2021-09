Prijsvergelijking: Hyundai Bayon vs. Dacia Sandero Stepway, Kia Stonic en Seat Arona

Hyundai Bayon

De Hyundai Bayon is een i20 met wat plastische suv-chirurgie. Zo verandert een compacte hatchback op simpele wijze in een kleine suv. Kia doet hetzelfde met de Rio en de Stonic. Beide merken bedachten ook een nieuwe naam, maar dat gaat Dacia te ver. De Roemenen verkopen de gewone Sandero en de Sandero Stepway, die 4 centimeter hoger op zijn wielen staat en kunststof stootranden heeft. Hij is goedkoper dan de Bayon, maar heeft dan ook geen indrukwekkende optielijst met een digitaal instrumentarium als kers op de taart. Hieronder slaan we aan het prijsvergelijken.

Hyundai Bayon (mild hybrid met 100 pk)

Comfort Smart-uitvoering - 24.695 euro

Digitaal instrumentarium - standaard

Navigatiesysteem - standaard

Lichtmetalen wielen - standaard

Vrolijke lakkleur - 795 euro

Totaal: 25.490 euro

Goedkoper: Kia Stonic

Marketingmensen gebruiken vaak de term ´USP´, wat staat voor unique selling point. Het unieke verkoopargument van de Bayon is zijn digitale instrumentarium. Hoewel Hyundai en Kia veel techniek delen, heeft de Kia Stonic nog ouderwetse analoge meters. Verder zijn ze ongeveer even duur, even luxe en even sterk, dus komt het uiteindelijk allemaal neer op die digitale klokken …

Kia Stonic (mild hybrid met 100 pk)

DynamicLine-uitvoering - 23.295 euro

Digitaal instrumentarium - niet leverbaar

Navigatiesysteem - 1000 euro

Lichtmetalen wielen - standaard

Vrolijke lakkleur - 595 euro

Totaal: 24.890 euro

Goedkoper: Dacia Sandero Stepway

Het staat duidelijk in de folder: alle Dacia Sandero's hebben een 'instrumentenpaneel met analoge toerenteller en snelheidsmeter'. Geen duur gedoe met pixels of PlayStations of wat de jeugd ook maar bezighoudt. De Sandero Stepway is een simpele auto met simpele techniek en daar is de prijs ook naar. Wij klagen dan ook niet over de 263 euro voor lichtmetaal of de 395 euro voor navigatie.

Dacia Sandero Stepway (bi-fuel met 100 pk)

Comfort-uitvoering - 17.940 euro

Digitaal instrumentarium - niet leverbaar

Navigatiesysteem - 395 euro

Lichtmetalen wielen - 263 euro

Vrolijke lakkleur - 595 euro

Totaal: 19.193 euro

Goedkoper: Seat Arona

Seat heeft de Arona vernieuwd. In zijn herziene dashboard zit een digitaal instrumentarium, net als in de Bayon. Daarvoor moet je wel de stevig geprijsde Style Business Intense van 25.400 euro bestellen, maar dan ben je nog altijd 90 euro goedkoper uit dan met de Hyundai. Je krijgt dan wel een rode Seat Arona, andere kleuren kosten extra.

Seat Arona (driecilinder met 95 pk)

Style Business Intense-uitvoering - 25.400 euro

Digitaal instrumentarium - standaard

Navigatiesysteem - standaard

Lichtmetalen wielen - standaard

Vrolijke lakkleur - standaard

Totaal: 25.400 euro