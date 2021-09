Skoda voert druk op Volkswagen op met Enyaq iV Coupé

Leaserijders zijn dol op SUV's én op elektrische auto's. Om je dan nog een béétje te onderscheiden van je collega-leaserijders, wil je dan misschien iets dat net even wat anders is. En voilà: dan biedt de elektrische SUV coupé uitkomst. Volkswagen past deze truc toe met de ID4 en de binnenkort te verschijnen ID.5, en Skoda volgt nu met de Enyaq iV Coupé. Op dit moment toont Skoda alleen nog een gecamoufleerde versie, maar stiekem weten we allang hoe de auto eruitziet, want in 2019 toonde Skoda al de Vision iV.



Zeer gunstige stroonlijn



We verwachten een aangepaste achterlichtpartij, maar het grootste verschil met de gewone Enyaq iV is natuurlijk de lagere daklijn. Samen en de schuiner liggende achterruit zorgt die ervoor dat de Enyaq iV Coupé een zeer gunstige stroomlijn heeft. De Cw-waarde van de coupé bedraagt een ongelooflijk mooie 0,247, tegen 0,27 voor de reguliere Enyaq iV. Dat is in theorie fijn voor het verbruik, toch is de actieradius van de achterwielaangedreven coupéversie met het grootste accupakket (iV 80) niet groter dan van de gewone Enyaq met de sterkste batterij.



Iets minder bagageruimte



De sportieve coupélijn snoept een paar liters af van de kofferruimte. Die bedraagt 570 liter, tegen 585 in de gewone Enyaq iV. De auto staat standaard op 19-inch lichtmetaal, maar wie graag de grootste wielen van de straat wil, kan ook een Enyaq Coupé met 21-inch lichtmetalo's bestellen.



Voorlopig drie versies



Behalve als iV80, wordt de Enyaq Coupé ook leverbaar als iV 60 en als iV80x, waarvan de laatste vierwielaandrijving heeft. Het accupakket van de Enyaq Coupé iV 60 heeft een accucapaciteit van 62 kWh (netto 58 kWh), die een 180 pk sterke elektromotor voedt. De elektromotor van de Enyaq Coupé iV 80 heeft een vermogen van 204 pk en is gekoppeld aan een accupakket van 82 kWh (netto 77 kWh). Hiermee komt-ie volgens de WLTP-cyclus 535 kilometer ver.

Enyaq Coupé ook als vierwielaandrijver



Het topmodel van de Enyaq-serie wordt voorlopig de vierwielaangedreven Coupé iV 80x. Deze heeft hetzelfde accupakket als de iV80, maar beschikt over een tweede elektromotor en vierwielaandrijving, net als de Volkswagen ID.4 GTX. Het totale beschikbare vermogen bedraagt 265 pk, duidelijk minder is dan de 299 pk die de ID.4 GTX op de been brengt. Maar met de komst van een RS-versie (306 pk) wordt die achterstand weer ingehaald. Door zijn hogere gewicht, is de actieradius van de Enyaq Coupé iV 80x naar verwachting iets lager dan die van de achterwielaangedreven variant.

Skoda Enyaq verkoopt beter dan ID.3 en ID.4 samen



Aan een 11 kW wallbox (wisselstroom) kun je de Skoda Enyaq Coupé in zes tot acht uur volledig opladen. Het snellaadvermogen bedraagt 125 kW. Dat is netjes, maar een stuk lager dan van de Hyundai Ioniq 5. De coupémodellen van de Skoda Enyaq iV zijn vanaf begin 2022 te koop: Volkswagen, maak je borst maar nat, want tot dusver verkocht Skoda in Nederland al ruim 3000 Enyaqs, terwijl de Volkswagen ID.4 bleef steken op nog geen 1700 stuks en de ID.3 niet verder kwam dan 420 auto's.