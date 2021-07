Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 30

+ Top - De elektrische Hyundai Ioniq 5 haalt zowaar zijn opgegeven actieradius

430 kilometer is de officiële actieradius van de Hyundai Ioniq 5 met 73 kWh-accupakket en 20-inch wielen. Wat blijft daarvan over als je met 100 of 130 km/h over de Nederlandse snelweg jakkert? Meer dan je denkt ...



+ Top - Nieuwe Renault 5 Turbo 3 maakt schoudervulling weer cool

De Renault 5 komt terug, schreven we eerder. Maar daarmee doelden we op de elektrische retro-hatchback van Renault zelf, niet op deze geweldige Legende Automobiles Turbo 3.

+ Top - Tesla ziet nettowinst vertienvoudigen (!) in tweede kwartaal 2021

Tesla boekte in het tweede kwartaal van 2021 een nettowinst van 1,1 miljard dollar. Dat is ruim tien keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar en meer dan een verdubbeling ten opzichte van januari, februari en maart 2021.

+ Top - McLaren 765LT Spider trekt een lange staart naar de concurrentie

Belangrijk nieuws voor loterijwinnaars die nét naast de uitverkochte McLaren 765LT hebben gegrepen: er is nu ook een open variant van de anabolen-720S. De McLaren 765LT Spider wordt in een oplage van 765 exemplaren gebouwd.



- Flop - Wil je een rond stuurwiel in je Tesla Model S of Model X? Dan heb je pech!

Tesla is raar! Het nieuwe halve stuurtje van de Tesla Model S en Model X ziet er gaaf uit, maar werkt allerminst ideaal. De meest voor de hand liggende optie zou daarom zijn om kopers de keuze te bieden. Maar zo werkt dat niet bij Tesla.

- Flop - Terroristen rijden Toyota, daarom mag jij je Land Cruiser niet doorverkopen

Met de nieuwe Toyota Land Cruiser is iets geks aan de hand. Kopers moeten een verklaring ondertekenen waarin ze beloven dat ze de terreinwagen niet binnen een jaar zullen doorverkopen naar het buitenland. Waar is Toyota bang voor?

- Flop - Code 78: dit is waarom je niet meer elektrische lesauto's ziet

Een kwart van de rij-instructeurs in Nederland overweegt om binnen nu en vijf jaar een elektrische lesauto aan te schaffen. Iets meer dan 10 procent zou best een hybride willen gebruiken. Waarom doen rijschoolhouders dat uiteindelijk toch niet? Code 78!