Autoverkopen 2021 - Sportwagens verkopen in Nederland voor geen meter! Behalve de Porsche 911 ...

Snelle, krachtige auto's zijn nergens goedkoop, maar door de CO2-taks zijn ze in Nederland wel extreem prijzig. Neem de Ford Mustang GT V8 (de niet-elektrische). Bij onze zuiderburen mag je die na overhandiging van een 'schamele' 53.000 euro de showroom uitrijden, terwijl je in Nederland 106.000 euro moet aftikken. Dat zie je terug in de verkoopcijfers, want over de eerste vijf maanden van 2021 werden exact nul nieuwe Mustangs van een Nederlands kenteken voorzien. Vorig jaar wist Ford Nederland er in dezelfde periode ten minste nog eentje te slijten …

Een opmerkelijk verschil bij de Mazda MX-5



Bij een relatief zuinige sportieveling als de Mazda MX-5 heerst er minder prijsongelijkheid. Vanaf nog geen 36 mille kun je in Nederland MX-5-eigenaar worden. In België is dat mogelijk voor ruim 30.000 euro. De Nederlandse sportwagenkoper beloonde de betaalbare roadster dit jaar tot juni met 57 ondertekende koopcontracten. Volgens RAI-BOVAG was dat er vorig jaar maar één. Dat is een wel erg opmerkelijk verschil ...

BMW Z4 versus Toyota GR Supra

De BMW Z4 (vanaf 54.474 euro) boekte ten opzichte van vorig jaar een klein winstje. Tot en met 31 mei reden er 137 kersverse Z4-eigenaren met wapperende haren de BMW-showrooms uit (112 in 2020). Dat maakt ons nieuwsgierig naar de cijfers van de Toyota GR Supra (vanaf 63.695 euro), die sterke familiebanden met de Z4 onderhoudt. Om het positief te zeggen: de Japanner is in Nederland een stuk exclusiever dan de Beier. De Toyota-dealers wisten maar vier (!) klanten voor de Supra te strikken. Toyota-rijders kennende, werd er bij het verlaten van de dealer ook maar weinig met haren gewapperd.

Porsche Cayman verkoopt beter dan Alpine A110



In grofweg dezelfde prijsklasse vinden we de Alpine A110 (252 pk) en A 110 S (292 pk). Voor deze lichtvoetige Fransman moet je 67.490 tot 80.890 euro bij elkaar schrapen. De snelste A 110 wordt wel gezien als dé concurrent van de Porsche 718 Cayman (300 pk). Dat de Porsche een kleine zes mille duurder is, laat de Nederlandse sportwagenkopers koud. Tot dusver kozen dit jaar slechts acht van hen voor een A110, tegen elf man die de Duitse concurrent mee naar huis namen. Vorig jaar waren de rollen nog omgekeerd, al waren de aantallen toen ook niet om over naar huis te schrijven: 14 A110's tegen 10 Caymans. Voor grotere betere cijfers moeten we het hogerop zoeken in de Porsche-hiërarchie, en niet zo'n beetje ook.

De Porsche 911 staat met kop en schouders bovenaan

Het prijsverschil tussen de goedkoopste Cayman en de instap-911 bedraagt meer dan 60.000 euro, de waarde van een leuk aangeklede BMW Z4. Die hoge vanafprijs zit het succes van de 'Timeless Machine' niet in de weg: Porsche Nederland wist er dit jaar tot nu toe 98 meer weg te zetten dan in 2020: 253 stuks. Dat zijn er bijna evenveel als het aantal sportwagens dat Aston Martin (4), BMW (174), Ferrari (44), Jaguar (20), Lamborghini (9) en Lotus (3) samen hebben verkocht …



Top 10 sportwagens (januari-mei)*

Porsche 911 - 253 (155) BMW Z4 - 137 (112) Mazda MX-5 - 57 (1) BMW 8-serie - 37 (49) Porsche 718 Boxster - 26 (11) Bentley Continental GT - 25 (27) Jaguar F-Type - 20 (16) Ferrari F8 Tributo - 14 (0) Ferrari Roma - 13 (0)

*Bron: RAI/BOVAG, aantallen 2020 tussen haakjes.