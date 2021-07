Waarom deze 13 automerken straks 4 dezelfde elektrische auto's bouwen

Voor wie het vergeten is: onder Stellantis vallen Fiat, Peugeot, Citroën en Opel, en de Amerikaanse merken Dodge, Jeep, Ram en Chrysler. Aan de kindertafel besmeuren Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati en DS elkaar met appelmoes.

Elektrische auto's met grote accu's

Alle 13 merken van Stellantis gaan elektrisch rijden omarmen. In 2024 lanceert Dodge zelfs een volledig elektrische muscle car. Opel gaat in Europa volledig elektrisch vanaf 2028. Dat maakt van de nieuwe Opel Astra de laatste Astra met een verbrandingsmotor. Jeep is van plan 35 laadpalen met zonnepanelen in de rimboe te plaatsen, zodat avontuurlijke Jeep-rijders hun nieuwe elektrische Jeep kunnen opladen. Grappig.



Om die elektrische toekomst werkelijkheid te maken, de kosten te drukken en de winsten te verhogen, gaan alle 13 merken gebruikmaken van 4 EV-platformen. De STLA Small, Medium en Large, plus de STLA Frame. Die laatste is een robuust ladderframe met een reusachtig accupakket van 159 tot ruim 200 kWh, waarop de Amerikaanse merken hun pick-ups kunnen bouwen. De automerken in Europa redden zich vast met de S, M en L.

STLA Small

Compacte modellen

37 tot 82 kWh

Actieradius tot 500 kilometer

STLA Medium

Premium modellen

87 tot 104 kWh

Actieradius tot 700 kilometer

STLA Large

Sportwagens en muscle cars

101 tot 118 kWh

Actieradius tot 800 kilometer

Volkswagen als voorbeeld

Wat krijg je als 13 merken auto’s gaan bouwen op dezelfde technische basis? Elektrische eenheidsworst. Je ziet het nu al gebeuren bij Volkswagen, waar de Volkswagen ID.4, de Skoda Enyaq iV en de Audi Q4 E-Tron allemaal op het MEB-platform staan. Hierdoor rijden ze bijna hetzelfde. Ze onderscheiden zich van elkaar met het design van binnen en buitenkant, plus een focus op wat een merk belangrijk vindt. Voor Skoda is dat praktisch gemak, voor Audi de hightech aankleding.

0 tot 100 in 2 seconden

Eenheidsworst of niet, de EV-platformen van Stellantis zien er veelbelovend uit. We zijn vooral onder de indruk van de grote accu’s. De ontwerpers hebben drie aandrijflijnen om uit te kiezen. De krachtigste werkt met 800 volt, wat wonderen doet voor het snelladen. En het lijkt erop dat we op basis van het STLA Large-platform sportwagens of muscle cars gaan zien die in 2 seconden naar de honderd sprinten. Net als de Tesla Model S Plaid.

We sluiten af met een dilemma: is een Alfa Romeo nog wel een echte Alfa Romeo als hij op zo’n universeel toegepast, modern en degelijk platform wordt gebouwd? Heeft-ie dan nog wel een ziel? Is-ie dan nog wel interessant voor Alfa Romeo-liefhebbers?