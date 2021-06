Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 24

+ Top - De Porsche 911 GT3 Touring is voor muurbloempjes die van sturen houden

Enkele weken geleden reed Auto Review met de nieuwe Porsche 911 GT3. We werden overladen met aandacht: opgestoken duimen, 'gave kar' roepende voorbijgangers, filmende mensen op de snelweg. Maar stel nou dat je wél de scherpte van de Porsche 911 GT3 wilt, maar niet de sterrenstatus. Dan is dit de auto voor jou: de Porsche 911 GT3 Touring.



+ Top - Win een lang weekend in de Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered

De Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered is de sterkste straatauto van Peugeot ooit. Hoe 360 pk uit een turbomotor en twee elektromotoren voelt, kun je zelf ervaren. Doe mee met onze winactie! En maak kans op een lang weekend sturen in de 508 Peugeot Sport Engineered.



+ Top - Schilderij op zolder liggen? Stof hem af en koop er een Polestar 1 mee!

Kunstenaars en kunstverzamelaars kunnen nu een Polestar 1 met kunst kopen. Het Zweedse merk accepteert tot 15 augustus schilderijen, beeldhouwwerken, foto's en kunstinstallaties als betaling voor zijn 159.500 euro kostende plug-in hybridecoupé.



+ Top - Verrassing! Lancia krijgt nieuwe modellen en komt terug naar Europa

Oké, oké, strikt genomen bevindt Lancia zich al in Europa. Het merk wordt alleen nog geleverd in Italië, waar het enige model de tien jaar oude Ypsilon is. Maar moederbedrijf Stellantis heeft besloten om werk te steken in Lancia. Er is een nieuwe designer en er komen nieuwe modellen aan, die ook in de rest van Europa op de markt komen.



- Flop - Dit is waarom het Knight Rider-stuurtje van Tesla niet werkt

Tesla begrijpt de uitdrukking 'never change a winning team' niet. Want in de vernieuwde Tesla Model S heeft de Amerikaanse fabrikant het nodig geacht om het stuur te vervangen door een soort stuurknuppel. En dat dat niet werkt, zien we in deze video, waarin iemand de elektrische auto meeneemt voor een rondje.



- Flop - Vakantiegangers opgelet! Zelfs een elektrische auto moet in Duitsland een milieusticker hebben

In Duitsland hebben veel steden een milieuzone, waarbinnen een milieusticker op je auto verplicht is (als je die niet hebt, kun je een boete krijgen). Deze Umweltplakette geldt vreemd genoeg niet alleen voor auto's met een verbrandingsmotor, maar zelfs voor elektrische auto's.