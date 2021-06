Voor deze 10 auto’s steken mensen zich graag diep in de schulden

In Nederland draaien de Porsche-dealers overuren. In de eerste zes maanden van 2021 zijn er al zo’n duizend verkocht. Vooral de Cayenne, de 911 en de Taycan doen het goed. Maar ook de nieuwe Aston Martin DBX, de Bentley Continental GT, BMW Z4 en Ferrari Roma gaan als een speer.

Recordbedrag voor aankoop dure auto’s

Van oudsher zijn Britten grotere autoliefhebbers dan Nederlanders en Belgen. Ook corona en de brexit kunnen de Britse car freaks er niet van weerhouden om een leuk gemotoriseerd speeltje te kopen. Zelfs niet als ze zich daarvoor diep in de schulden moeten steken. Sterker nog, volgens de financieringsmaatschappij JBR leenden de Britten in mei 2021 een recordbedrag bij elkaar voor exclusieve auto's.

Lenen vanaf 29.000 euro

Van de duurdere merken was Porsche het populairst onder de Britse big spenders. Want we hebben het niet over kleine bedragen. Bij JBR kun je namelijk niet terecht voor een armetierige 5000 euro. Pas als je minimaal 25.000 pond (29.000 euro) wilt en kunt lenen voor de aankoop van je droomauto, ben je welkom bij JBR. De top 10 van de modellen waarvoor de Britten het meeste geleende geld overhebben, ziet er als volgt uit:

1. Aston Martin V8 Vantage

Voorheen was de Aston Martin Vanquish nog de populairste Aston onder de clientèle van JBR, maar momenteel is de V8 Vantage de lijstaanvoerder. Toch kost het instappertje van Aston Martin de Britten nog altijd minimaal 120.900 pond (140.244 euro). In Nederland bedraagt de vanafprijs ongeveer 228.000 euro …

2. Bentley Continental

We zeiden het hierboven al: de Bentley Continental is in ons land een populair prestigemodel. Ook de Britten zijn er dol op, al gaat er onder de kenmerkende Bentley-lijnen Duitse techniek schuil. Tot voor kort was de V8 nog de populairste Continental, maar in mei kozen ongeveer evenveel mensen voor de W12. Die heeft een Brits prijskaartje van zo’n 200.000 pond (232.000 euro). In Nederland is dat een halve ton meer.

3. Ferrari 458 Italia

Britse Ferrari-liefhebbers gaan het liefst voor een tweedehandsje. In april 2021 was De Ferrari 488 GTB nog favoriet, maar nu is het diens voorloper, de 458 Italia. Daarnaast heeft JBR leningen verstrekt voor Testarossa’s en een aantal exemplaren van de 250 GTB.

4. Lamborghini Huracán

In Nederland is de suv Urus de populairste Lamborghini. Gefortuneerde Britten gaan daarentegen liever voor de traditionele sportmodellen. Meer dan de helft van de Lambo’s waarvoor de Britten in de meimaand een lening aanvroegen, was een Huracán (vanaf 170.780 pond). De Aventador komt op de tweede plaats. Pas daarna volgt de Urus. In Nederland moet je voor een Huracán trouwens minstens 275.727 euro neertellen ...

5. Land Rover Defender

Dat een icoon als de Land Rover Defender in de top 10 van Britse potverteerders staat, is wat ons betreft geen verrassing. Ook wij zijn dol op deze hypermoderne retro-terreinbeul. De Britten kiezen in meerderheid voor de Defender P300, voorzien van de 300 pk sterke benzinemotor. Daarvoor moet je in Nederland minstens 109.295 euro sparen of lenen. De Britten hebben genoeg aan ruim 40.000 pond (ca. 46.400 euro).

6. McLaren 570S

Ruim 80 procent van alle McLarens die JBR in mei 2021 financierde, betrof een 570S. In Nederland is dat een auto van bijna 2,5 ton. De Britten komen weg met een vriendenprijs van 145.000 pond (ca. 168.000 euro) voor deze instapper uit Woking.

7. Mercedes-AMG GT

De Britten heten dan een beschaafd volkje te zijn, maar blijkbaar zijn er ook genoeg mensen die zich graag in de schulden steken voor een onbehouwen bruut als de Mercedes-AMG GT. Maar goed, de Premier Leaugue kent dan ook een heleboel dikbetaalde voetballers. Door onze eigen ervaring met de ongegeneerd hamerende, dubbel geblazen V8, kunnen we best begrip voor opbrengen voor dit peperdure staaltje guilty pleasure. Overigens staan de AMG-versies van de Mercedes C- en G-klasse ook hoog op het lijstje van Britse schuldenaren.

8. Porsche 911 (991)

Net als wij Nederlanders, zijn de Britten weg van de Porsche 911. Onder de mensen die daarvoor een fikse lening willen afsluiten, is het vorige model (991) favoriet. Het maakte niet uit of het een gewone Carrera was, een Turbo of een GT3, voor alle versies van de 991 wordt gretig de (geleende) portemonnee getrokken.

9. Range Rover Sport

Tot voor kort dachten we nog dat de grote suv in Nederland dood en begraven was. Maar tot onze verbazing doen auto’s als de Range Rover Sport het hier niet of nauwelijks minder goed dan 15 jaar geleden. Let wel, dat waren de hoogtijdagen van de ‘P.C. Hoofttractor’.

In Groot-Brittannië is het niet anders. Ook daar willen ze nog best zo’n ‘asobak’ hebben. Vanaf 65.000 pond (ca. 75.000 euro) kunnen Londense hockeymoeders hun geüniformeerde kindertjes in een nieuwe RaRo Sport naar school brengen. Hun Gooise evenknieën moeten minimaal een euroton stukslaan.

10. Rolls-Royce Cullinan

Gezien de vanafprijs van dik 432.000 euro, vinden we het knap dat de Nederlandse Rolls-Royce-dealer dit jaar tot dusver al een handvol Cullinans heeft weten te slijten. Hoeveel dat er in Groot-Brittannië precies zijn, weten we niet. Een stuk meer, als we JBR moeten geloven. Want de geldverstrekker noemt de Cullinan momenteel ‘extremely hot property’. Maar goed, in zijn thuisland kost de suv van Rolls-Royce dan ook maar 265.000 pond (307.000 euro) …