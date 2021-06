Dacia in een notendop: van beroerde kwaliteit naar bestverkocht merk

Dacia komt voort uit het in 1952 opgerichte Roemeense staatsbedrijf UAP (Uzina de Autoturisme Pitești), dat onderdelen voor vrachtwagens produceerde. In 1967 werd de fabriek uitgebreid, zodat er ook personenauto's konden worden gebouwd. Renault schoot te hulp en personenautomerk Dacia werd een feit. Dacia was in de Romeinse tijd de naam van een provincie die ongeveer overeenkomt met het huidige Roemenië.



Eerste Dacia was voor dictator Ceaușescu



De eerste auto die van de band rolde was een Dacia 1100, een gerebadgete Renault 8. Hij werd aangeboden aan dictator Nicolae Ceaușescu. Hij reed zelf in een Dacia 2000, die niet voor gewone mensen te koop was. Het was een Renault 20 met Dacia-logo's. Overigens had hij ook een Mercedes SL …



Renault 12 werd gebouwd als Dacia 1300

Renault wilde iets terug in ruil voor zijn hulp: de Renault 12 zou in Roemenië verkocht worden als Dacia 1300. Hij maakte in 1969 zijn debuut. De samenwerking met Renault werd in 1978 beëindigd, maar Dacia bleef de 1300 bouwen. In 1977 kwam Dacia naar Nederland en kon je ook hier de 1300 kopen. De Dacia 1300 was 35 jaar (!) in productie gebleven, er werden 1.959.730 exemplaren gebouwd.

Dacia was eerste eigen ontworpen auto

Pas in 1988 kwam Dacia met een zelf ontworpen auto, de Dacia 500. De ontwikkeling had acht jaar geduurd … De Dacia 500 was gemaakt van polyester, de kwaliteit was slecht en hij was te klein voor een gezin. De motor leverde maar 23 pk, de topsnelheid was 105 km/h. De 500 bleef tot 1991 in productie, daarna werd de fabriek in Timisoara gesloten.





Kwaliteit Dacia was hartstikke beroerd

Dacia ploegde voort en kwam in 1995 met de zelf ontwikkelde Nova. De Cléon-motor was van Renault, maar het ontwerp was zelf in elkaar geknutseld en de kwaliteit was beroerd. Er kwamen nog twee modellen die waarschijnlijk niet meteen op jouw netvlies staan: de SupeRNova en de Solenza.

In 2004 kwam de moderne Dacia Logan

Renault-topman Louis Schweitzer verloste Dacia uit zijn lijden. De Fransen kochten in 1999 alle aandelen. Eindelijk kwam er in 2004 een fatsoenlijke opvolger voor de Dacia 1300, de Logan. In veel landen kostte hij maar 7000 euro.

Dacia Spring is een betaalbare elektrische auto

Van alle Roemeense bedrijven is Dacia de grootste exporteur. Het merk heeft naam gemaakt met modellen als de Sandero en de Duster. Onder particulieren was de Sandero in 2020 de best verkochte auto van Europa. Met de Spring stort Dacia zich nu op het elektrische avontuur.