Prijsvergelijking: Peugeot 508 PSE versus Audi S4, BMW 3-serie en Volvo S60

Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered

De motorsporttak van Peugeot gaf de 508 PSE een verbrandingsmotor en twee elektromotoren. Samen zijn ze goed voor 360 pk en 520 Nm. Daar kan de Volkswagen Passat GTE met zijn 218 pk en 250 Nm nooit tegenop. Maar dat is dan ook een concurrent voor Peugeots conventionele plug-in hybride van 50 mille. De 508 PSE is andere koek. Hij is sportief ingestoken met vierwielaandrijvijng, adaptieve schokdempers, kleurrijke accenten en 20-inch wielen. Onze eerste gedachte toen we de prijs hoorden, was 'Pfff, wat bespottelijk veel geld'. Maar als je kijkt naar de 3-serie en de S60 is-ie hooguit 6000 euro te duur. Dan gaan we er optimistisch vanuit dat een Peugeot evenveel mag kosten als een BMW of een Volvo.

Peugeot 508 PSE (360 pk en 520 Nm) - 70.870 euro

Adaptieve schokdempers - standaard

Vierwielaandrijving - standaard

20-inch lichtmetaal - standaard

Sportieve uitvoering - standaard

Totaal: 70.870 euro

Goedkoper: BMW 3-serie

De BMW 545e xDrive walst de Peugeot plat met zijn zes cilinders, 394 pk en 600 Nm. En met een basisprijs van 74.629 euro is-ie amper duurder. Maar dan winkel je in een te hoog segment. De 3-serie die het dichtst bij de 508 PSE zit, is de viercilinder 330e xDrive met 292 pk en 420 Nm van 58.162 euro. Je moet 'm zelf sportief aankleden, anders rijd je er wel heel braafjes bij.

BMW 330e xDrive (292 pk en 420 Nm) - 58.162 euro

Adaptieve schokdempers - 640 euro

Vierwielaandrijving - standaard

19-inch lichtmetaal - 489 euro

Model M Sport-uitvoering - 5010 euro

Totaal: 64.301 euro

Goedkoper: Volvo S60

De Fransen hebben Peugeot Sport Engineered, de Zweden hebben Polestar Engineered. De gelijknamige uitvoering van de Volvo S60 is 405 pk en 670 Nm sterk en kost 63.995 euro. Het concept is hetzelfde: een zeer sportieve uitvoering met dikke velgen, gekleurde remklauwen en een specificatielijst met een boel sportief vakjargon. De Öhlins-dempers moet je handmatig instellen.

S60 T8 AWD Polestar Engineered (405 pk en 670 Nm) - 63.995 euro

Adaptieve schokdempers - standaard, maar alleen handmatig

Vierwielaandrijving - standaard

20-inch lichtmetaal - 790 euro

Sportieve uitvoering - standaard

Totaal: 64.785 euro

Duurder: Audi S4

In het Audi-assortiment zit een groot, stekkerloos gat tussen de A3 en de A6. Een A4 PHEV bestaat simpelweg niet. Mercedes wacht op zijn beurt nog even met de 313 pk en 550 Nm sterke C300e. Maar om een deel van deze pagina leeg te laten, is ook weer zo wat. De Audi S4 is eveneens beresterk, maar iets duurder, want de zescilinder turbodiesel kost 26.000 euro aan bpm.

Audi S4 TDI Quattro (341 pk en 700 Nm) - 102.825 euro

Adaptieve schokdempers - standaard

Vierwielaandrijving - standaard

19-inch lichtmetaal - 2100 euro

Sportieve uitvoering - standaard

Totaal: 104.925 euro