Rolls-Royce Zilveren Drol? Dit zijn de tien ongelukkigste autonamen

1 - Alfa Romeo 164

Aan een simpele cijfercode kun je je geen buil vallen, dacht Alfa Romeo. Maar toch moest het Italiaanse merk de 164 in Hong Kong, Maleisië en Taiwan een andere naam geven. De Chinese uitspraak van 164 klinkt als ‘op weg naar de dood’. Dus werd het vlaggenschip van Alfa Romeo omgenummerd tot 168.

2 - Ascari KZ1

Het is maar goed dat de productie van de Ascari KZ1 nooit van de grond is gekomen. De meer dan 500 pk sterke sportwagen is genoemd naar de Friese oliemiljonair Klaas Zwart, maar roept bij Duitsers associaties op met concentratiekampen (Konzentrationslager), waarvoor de afkorting KZ stond.



3 - Buick LaCrosse

Lacrosse speel je met een bal en een stick met een netje erbovenop. In de Verenigde Staten is het een elitesport, dus past de naam LaCrosse perfect bij het luxemerk Buick. Behalve dan in de Canadese provincie Quebec, waar ‘lacrosse’ masturberen betekent. Dus kennen ze daar alleen de Buick Allure.



4 - Honda Jazz

Pfew! Honda was er net op tijd bij. De folders voor de Jazz waren al gedrukt, met daarop de oorspronkelijke naam Fitta en de slogan Small on the outside, big on the inside. En toen kwamen ze er in Japan achter dat ‘fitta’ in Noorwegen en Zweden ‘k*t’ betekent.



5 - Mazda Laputa



Als je een beetje kennis van de Spaanse taal hebt, weet je dat ‘la puta’ een dame van lichte zeden is. Dus hoe haalt Mazda het in zijn hoofd om zijn versie van de Suzuki Kei de naam Laputa te geven? Simpel. Het model is nooit buiten Japan geleverd, dus was er ook nooit sprake van controverse.



6 - Mitsubishi Pajero



Wederom dat verdraaide Spaans! De Mitsubishi Pajero heeft in onder meer Spanje en Zuid-Amerika een andere naam: Montero. Een ‘pajero’ is namelijk een rukker. Waarom de Pajero in het Verenigd Koninkrijk door het leven gaat als Shogun, is een beetje een raadsel.

7 - Hyundai Kona



De in Nederland zo populaire Hyundai Kona wordt in Portugal Kauai genoemd. Waarom? Omdat ‘cona’ in het Portugees een nogal vulgair synoniem is voor het vrouwelijk geslachtsorgaan. Kauai is – net als Kona – een deel van de eilandengroep Hawaii.



8 - Seat Málaga



Onschuldig toch, een Seat met de naam van een Spaanse badplaats? Maar niet in Griekenland. Daar werd de vierdeurs Ibiza als Seat Gredos geleverd. Málaga klinkt namelijk te veel als ‘malakas’. En dat multifunctionele woord – in de betekenis ‘rukker’, ‘klootzak’, ‘gabber’ - hoor je in Griekenland overal.

9 - Rolls-Royce Silver Shadow



De naam Rolls-Royce Silver Mist klinkt mysterieus, nietwaar? Spookachtig, ongrijpbaar, raadselachtig, maar in het Duits ook als 'poep'. Of beter gezegd: mest. Maar gelukkig kwam Rolls-Royce daar in de jaren zestig al snel achter. De Silver Mist werd de Silver Shadow.

10 - Toyota MR2



De Toyota MR2 kennen ze in Frankrijk niet. Het Japanse sportwagentje met middenmotor is daar ontdaan van de 2 in z’n naam, anders zouden de Fransen het geheel uitspreken als ‘MR Deux’. Oftewel, ‘merde’ ... Verdomme.