Zo belachelijk weinig bedrijfswagens zijn er verkocht in juli 2025

Na recordjaar 2024 blijven de verkopen van bestelwagens in Nederland in 2025 flink achter. Ook juli weet het tij niet te keren.

In juli 2025 werden slechts 1671 nieuwe bedrijfswagens op Nederlands kenteken gezet, nét onder het al bedroevende aantal van juni (1679). Vooral voor de traditionele dieselbus ziet de toekomst er sombertjes uit.

Diesel blijft weliswaar de populairste aandrijving, maar de nieuwverkoop is volledig ingestort. In juli 2025 zijn nog maar 44 nieuwe dieselbestelwagens verkocht, tegenover 1605 in juli vorig jaar. Dat is een daling van ruim 97 procent!

De oorzaak? De combinatie van het verdwijnen van de bpm-vrijstelling op fossiele bedrijfswagens en de invoering van zero-emissiezones in Nederlandse steden. Veel ondernemers hebben in 2024 nog snel een nieuwe dieselbus aangeschaft, vóór de bpm en met toegang tot zero-emissiezones tot 2029.

Bpm drijft prijs brandstofbus omhoog

De bpm zorgt sinds begin dit jaar voor een flinke prijsverhoging van bussen met een verbrandingsmotor. Gemiddeld is de aanschafprijs met 15.000 tot 20.000 euro gestegen. Dat maakt een nieuwe dieselbus fors duurder, zeker vergeleken met bpm-vrije elektrische bestelbussen.

Groei elektrische bestelwagen: mondjesmaat

Bpm wordt berekend op CO2-uitstoot. Daarom hoef je voor een elektrische bus geen bpm af te vragen en concurreren ze wat prijs betreft met een dieselbus. Ondernemers stappen daarom over op elektrisch. Van de verkochte bedrijfswagens in juli is bijna 79 procent elektrisch: 1318 stuks.

Het zijn cijfers die de overheid graag ziet: de vergroening is ingezet. Kijk je echter naar het totale wagenpark, dan maakt elektrisch vervoer amper vier procent van het totaal uit (cijfer juni 2025, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Er is dus nog een weg te gaan en dat gaat in dit tempo niet lukken.

Meest verkochte bestelwagens van juli 2025

Tot besluit de top 3 van juli 2025, hoewel je met deze lage verkoopaantallen eigenlijk niet van een fatsoenlijke top kunt spreken:

Overigens is de top 3 zo goed als helemaal elektrisch. De ID. Buzz is alleen als EV leverbaar en van de Vito zijn geen andere aandrijflijnen op kenteken gezet. De Ford Transit Custom is 65 keer als PHEV verkocht.