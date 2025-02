Deze actie van Ford is fijn voor ondernemers en geeft Volkswagen het nakijken

Nieuws

Ford betaalt tijdelijk de bpm voor kopers van een aantal van zijn plug-in hybride (PHEV) bedrijfswagens. De ondernemer profiteert en bovendien is Ford Volkswagen te snel af: dat merk komt pas later dit jaar met PHEV-bussen.

Elektrisch en hybride: de slimme keuze

Elektrische bedrijfswagens blijven bpm-vrij omdat ze geen CO2 uitstoten. Maar wie niet volledig elektrisch wil rijden, kan kiezen voor een plug-in hybride (PHEV). Ford biedt drie PHEV-modellen: de Transit Connect, de Transit Custom en de Ranger. Dankzij hun lage CO2-uitstoot vallen deze modellen in een veel lager bpm-tarief, met een maximum van 4.800 euro.

Korting Ford Transit-versies en Ranger in 2025

Maar het wordt nog mooier: wie voor 31 maart 2024 een Ford PHEV-bestelwagen koopt, krijgt korting van Ford zelf. Het merk neemt namelijk de bpm voor zijn rekening, wat kan oplopen tot:

2.800 euro op de Transit Connect PHEV

4.300 euro op de Transit Custom PHEV

4.800 euro op de Ranger PHEV

De PHEV-keuze is nog niet reuze

Ford is momenteel de enige aanbieder van PHEV-bestelwagens, maar dat verandert snel. Volkswagen komt in 2025 met de Caddy Cargo eHybrid en de Transporter eHybrid, twee modellen die vergelijkbaar zijn met respectievelijk de Transit Connect en de Transit Custom. Sterker nog, het zijn gezamenlijke ontwikkelingen. Door nu een mooie verkoopactie te organiseren, is Ford Volkswagen net voor.

Nieuwe bpm-tarieven: zo werkt het

Vanaf 2025 wordt de bpm voor bedrijfswagens berekend op basis van de CO2-uitstoot. Dit betekent dat je voor elke gram CO2 per kilometer 74,41 euro aan bpm betaalt. Vooral dieselbussen worden hierdoor fors duurder, aangezien ze relatief veel CO2 uitstoten. Gemiddeld kost dit ondernemers zo’n 15.000 euro extra.

Een plug-in hybride rijdt op benzine, maar verbruikt dankzij de elektrische ondersteuning minder brandstof. Volgens de WLTP-metingen – waarop de bpm-berekening is gebaseerd – stoot een dieselbus zoals de Transit Custom zo’n 180 tot 200 gram CO2 per kilometer uit. De Transit Custom PHEV zit daarentegen op slechts 36 tot 38 gram (MS-RT-versies: 57 gram). Dit scheelt duizenden euro’s aan bpm. Mede hierom is de PHEV een aantrekkelijke optie. Ze hebben een vergelijkbaar laad- en trekvermogen als diesels en vallen gunstiger uit in bpm-kosten.

Zero-emissiezones: diesel en PHEV uitgesloten

Een andere reden voor de recordverkoop van bestelwagens is de invoering van zero-emissiezones. Sinds 1 januari 2025 gelden deze in veertien steden en in de loop van de jaren zullen er nog tientallen gemeenten volgen. Dit betekent dat zowel diesel als plug-in hybride voertuigen geen toegang meer hebben wanneer deze niet voor 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet. Dit is alleen nog mogelijk als je in 2025 een emissieloze bedrijfswagen koopt.