Hoe je toch in zero-emissiezones kunt komen als je bus er niet meer in mag

Nieuws

Veertien Nederlandse steden hebben inmiddels zero-emissiezones en in de komende jaren volgen er meer. Maar wat als jouw bedrijfswagen niet aan de toegangseisen voldoet? Kun je dan nog aan het werk in deze gebieden? Ja, dat kan. In dit artikel leggen we uit hoe.

Wat zijn de regels voor zero-emissiezones?

Bedrijfswagens met een brandstofmotor die vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, hebben voorlopig nog toegang tot zero-emissiezones:

Euro 6-motoren : toegang tot 2028. Mogelijk verlengd tot 2029, afhankelijk van nieuwe wetgeving die nu in de maak is.

: toegang tot 2028. Mogelijk verlengd tot 2029, afhankelijk van nieuwe wetgeving die nu in de maak is. Euro 5-motoren : toegang tot 2027.

Euro 4-motoren en lager hebben nu al geen toegang meer tot zero-emissiezones. Bijzonder is dat dit laatste ook geldt voor Euro-6 motoren die vanaf 2025 op kenteken staan. Sinds 1 januari 2025 mogen alleen emissievrije voertuigen, zoals elektrische of waterstofvoertuigen, zero-emissiezones betreden.

Mag je bus de zero-emissiezone niet meer in?

Heb je een bedrijfswagen die niet meer voldoet aan de eisen? Dan zijn er gelukkig enkele oplossingen om toch te blijven werken in zero-emissiezones.

1. Dagontheffing aanvragen

Voor bedrijfswagens met Euro 5- of Euro 6-motoren kun je een dagontheffing aanvragen via een digitaal RDW-loket. Dit kost 30 euro per dag, maar je mag slechts maximaal 12 keer per jaar een dagontheffing aanvragen. Voor ondernemers met regelmatig werk in zero-emissiezones kan dit aantal te laag zijn.

2. Een elektrische bus kopen

Het aanschaffen van een elektrische bus is een structurele oplossing voor ondernemers die vaak in zero-emissiezones werken. Dit vraagt echter om een aanzienlijke investering, iets wat niet voor iedereen haalbaar is.

3. Een bus huren

Een bus huren is mogelijk een flexibele tussenoplossing. Hierbij kun je kiezen tussen diesel- of elektrische voertuigen, afhankelijk van jouw situatie. Veel huurbussen zijn vóór 2025 op kenteken gezet, waardoor ze nog tot 2028 toegang hebben tot zero-emissiezones. Bovendien is er een groeiend aanbod van elektrische huurbussen.

Voordelen van een bus huren

Tijdelijk een bus huren heeft zo zijn voordelen:

Flexibiliteit: je zit nergens aan vast. Is het werk klaar? Lever de bus weer in.

Fiscaal voordeel: huurkosten zijn aftrekbaar.

Geen onderhoudszorgen: reparaties en onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder (let wel goed op de huurvoorwaarden. Soms is een extra verzekering nodig).

Ruime keuze: kies uit verschillende uitvoeringen.

Extra voertuigen: heb je onverwacht meer capaciteit nodig? Huur eenvoudig een extra bus.

Nadelen van Een Bus Huren

Maar niet alles is mooi. Huren heeft zo ook zijn nadelen:

Beperkte aanpassingen: een gehuurde bus biedt vaak geen maatwerk, wat lastig kan zijn bij specifieke (inrichtings)wensen.

Hogere kosten op lange termijn: over een langere periode is huren duurder dan kopen.

Elektrische bus huren: dubbel voordeel

Het huren van een elektrische bestelbus kan een win-winsituatie zijn. Niet alleen voldoe je direct aan de emissieregels, je kunt ook ervaren of elektrisch rijden een geschikte oplossing is voor jouw bedrijf. Dit maakt het makkelijker om een toekomstige overstap te overwegen.