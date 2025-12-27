TEST: hierom is Volvo ES90 nu al beter dan EX90 en EX30

Tests

Na talrijke problemen met de EX30 en EX90 belooft Volvo dat de elektrische ES90 wél staat als een huis. De fluisterstille Volvo is niet zo ruim achterin en is net zo duur als een BMW i5. Maar op één onderdeel weet hij de Duitsers glansrijk te verslaan.

Over die opstartproblemen met stekkers straks meer, eerst even wat duiding. Alle elektrische modellen van Volvo zijn tot dusver SUV’s, maar dat is de ES90 zeker niet. Aanvankelijk leek de modelcode met een S te duiden op een traditionele sedan. Daar hoopten we stiekem ook een beetje op toen Volvo het model onthulde: een stijlvolle sedan in de stijl van de S80 uit het einde van vorige eeuw. Maar de ES90 staat hoger op zijn wielen. Hij gaat de strijd aan met auto's als de BMW i5 en Audi A6 e-tron.

De grote achterklep is evenmin typisch voor een sedan, maar wel praktisch. Al is de kofferbak zelf niet enorm: er past 434 liter in. In de kleinere Kia EV4 kun je bijvoorbeeld 435 liter kwijt. Kleine troost voor de ES90-rijders: voor de laadkabel is plek in de frunk.

EX90 wordt afgetroefd

Op de foto's wisten we niet of we gecharmeerd waren van het uiterlijk van de ES90, maar in het echt is de eerste kennismaking aangenaam. Vooral aan de achterkant is de ES90 onderscheidend. We zien een keer geen smalle, horizontale achterlichten, maar Pacman-achtige happers, net als bij de S90 op benzine. Het simpele lijnenspel en de forse kont weten ons ook te prikkelen. De designers hebben welgeteld nul overbodige lijnen aangebracht.

Volvo ES90 actieradius

Technisch deelt de ES90 veel met de vorig jaar gepresenteerde Volvo EX90. Zo hebben ze hetzelfde onderstel en dezelfde elektromotoren. Er zijn drie smaken, allemaal met enorme accupakketten. Onze Single Motor Extended Range met een batterij van 92 kWh heeft een actieradius van 650 kilometer (WLTP), de Twin Motor en Twin Motor Performance hebben zelfs een nog grotere batterij van 106 kWh. Voor deze versies geeft Volvo een range op van 700 kilometer.

De ES90 dankt zijn indrukwekkende actieradius ook aan zijn lage luchtweerstand. De Cw-waarde van 0,25 is een Volvo-primeur. En nu we toch strooien met getallen: de auto kan snelladen met 380 kW (Single Motor Extended Range: 350 kW) en is uitgerust met 800 volt-technologie. Daarmee troeft hij de EX90 af, want die moet het doen met 250 kW en 400 volt. Volvo beweert verder dat voor de ES90 tien minuten snellaadtijd voldoende zijn voor 300 kilometer rijbereik en dat het in alle versies 20 minuten kost om de batterij van 10 tot 80 procent op te laden. Met de EX90 ben je hiervoor minimaal een halfuur kwijt.

Volvo gaat door het stof

Bij de persconferentie over de ES90, blijkt weer eens hoe tijden zijn veranderd. Waar vroeger trots werd gepraat over roffelende vijfcilinders, gaat het nu vooral over camera's en Lidar-sensoren die de veiligheid bevorderen. Alle digitale voelsprieten zitten gebundeld in een bult boven de voorruit. Via software-updates kan de techniek steeds worden vernieuwd. Voor ons, met onze talenknobbel en achterblijvende wiskunde-skills, zijn dit altijd taaie momenten. We onderdrukken een geeuw en kijken zo intelligent mogelijk.

Het gaat er uiteindelijk om wat al die sensoren doen: de veiligheid verbeteren en de bestuurder denkwerk uit handen nemen. Maar nu komen we bij het eerdergenoemde pijnpunt. Het doorgaans zo degelijke en betrouwbare Volvo heeft op dit gebied een enorme deuk opgelopen.

Bij de EX90, waarvan de introductie herhaaldelijk werd uitgesteld, werkte Lidar nog steeds niet goed bij de lancering. Ook moest je na het instappen vaak minutenlang wachten tot je het scherm kon gebruiken. Bij de ES90 blaast Volvo wat minder hoog van de toren. Lidar werkt nog niet perfect, maar verzamelt steeds meer data uit het dagelijkse verkeer en wordt dus steeds slimmer.

Volvo ES90 Single Motor Extended Range specs

1 elektromotor, 333 pk, 480 Nm

0-100 km/h in 6,6 s, 180 km/h

batterij 92 kWh (actieradius 650 km), 16,0 kWh/100 km

4999 / 2059 / 1550 mm, 434 l, 2410 kg

prijs NL 69.995 euro prijs BE 73.990 euro

De fijnste stoelen

In het dashboard van de ES90 zijn fysieke knoppen bijna uitgestorven. Er is maar één echte knop voor het volume, verder bedien je alles via het grote staande scherm. Dat roept overigens geen grote vragen op. Zo kun je met twee kliks de irritante waarschuwingssystemen uitschakelen voor onder meer het overschrijden van de snelheidslimiet. Ook andere functies, zoals radio en navigatie, werken simple comme bonjour.

Gelukkig veranderen sommige dingen nooit, zoals de fantastische stoelen die Volvo sinds jaar en dag weet te ontwerpen. Ook achterin kom je weinig tekort, desgewenst bestel je je ES90 met stoelventilatie en uitschuifbare zitkussens, zodat je bovenbenen beter worden ondersteund. De ES90 kampt wel met een traditioneel EV-nadeel; doordat de batterijen in de bodem zijn geplaatst, zit je met opgetrokken knieën. Been- en hoofdruimte is er wél genoeg.

The Beatles in je auto

Eenmaal onderweg, speelt de ES90 zijn verleiderskunsten nog beter uit. De geluiden van de buitenwereld worden bijna te goed geïsoleerd. Daardoor is het zo stil dat je behoefte krijgt aan decibellen. En laat de auto daar nu rijk in voorzien met een superieure geluidsinstallatie. Het Bowers & Wilkins-systeem met Abbey Road-modus blaast je omver. De opnameruimtes van de Abbey Road-studio, waar ooit The Beatles beroemde platen maakten, dienden als inspiratiebron.

Het resultaat dat uit de 25 luidsprekers klinkt is overdonderend, muziek luisteren was zelden aangenamer dan in de ES90. Na afloop van de testrit hebben we op de parkeerplaats zelfs nog wat nummers in de auto beluisterd omdat we zo benieuwd waren hoe ze zouden klinken. Het liefst zouden we het systeem in een doosje willen doen en heel goed bewaren … om het in onze eigen auto te monteren.

Fijne reiswagen

Maar ook los van de audio zou je in de ES90 de wereld willen doorkruisen. Niet alleen vanwege de stoelen en de stilte, maar ook omdat het onderstel zo goed is afgestemd. Zowel kleine snelweghobbels als grote verkeersdrempels worden gladgestreken alsof iemand ze voor onze neus wegtovert. Standaard rijprogramma's (zoals Sport of Eco) heeft de ES90 niet. Wel kun je de scherpte van de besturing en de stevigheid van het onderstel aanpassen. Er zijn twee smaken: soft en firm. One pedal driving is mogelijk, maar de ES90 heeft geen handige peddels achter het stuur om te spelen met de mate van recuperatie.

Snel is de achterwielaangedreven ES90 beslist, al rijden we in de basisversie met 'maar' 333 pk. De versies met 449 en 686 (!) pk komen pas in 2026. Onze ES90 doet 6,6 seconden over de 0-100 en de top is bij elke Volvo begrensd op 180 km/h. Op de Franse snelweg rijden we een poosje 130 km/h en krijgen we niet de behoefte om nog harder te gaan. Een Volvo rijd je met stijl en klasse, niet om seinend en bumperklevend achter andere weggebruikers aan te jakkeren.

Conclusie Volvo ES90

Goedkoop is de ES90 met zijn prijs van bijna 70.000 euro niet. Voor de 686 pk sterke Twin Motor Performance moet je zelfs 91.945 euro neertellen. Dat zijn bedragen die op BMW- en Audi-niveau liggen. Tot slot: Volvo-liefhebbers vragen zich misschien af er in de toekomst ook een stationwagonversie komt, een Volvo EV90. We moeten hen teleurstellen; niets wijst daar voorlopig op.

We gunnen Volvo een succesje, nu het zo zijn best doet om zijn stekkerauto's te verbeteren. De ES90 heeft een opwindend design en rijdt heerlijk. Ga je overstag, aarzel dan niet en betaal extra voor de fenomenale geluidsinstallatie.