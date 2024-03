TEST Ford Puma ST 1.0 EcoBoost (170 pk): enthousiasme dat zich nauwelijks laat beteugelen

Tests

Maar er was toch al een Ford Puma ST? Dat klopt, maar Ford komt doodleuk met een tweede variant, die de oude binnenkort vervangt. De nieuwe ST neemt in veel opzichten genoegen met minder: een kleinere motor, minder vermogen en een lagere topsnelheid, maar ook een lager verbruik dankzij mild hybrid-techniek.



Ford zorgde in 2020 voor wat feestvreugde in het brave B-segment door met de 200 pk sterke Puma ST te komen. Hij werd lovend ontvangen, zoals eigenlijk alle ST-modellen van Ford. Het is feitelijk de enige écht leuk rijdende auto in zijn klasse. Van de Renault Captur, Toyota Yaris Cross of Volkswagen T-Cross bestaan geen sportieve varianten.



Ford Puma 2024 facelift

In 2023 introduceerde Ford in tijden waarin stekkermodellen heersen doodleuk een tweede Puma ST-model. Deze heeft een 1,0-liter driecilinder motor en 170 pk. Om het klimaat een klein beetje tegemoet te komen, heeft-ie mild hybrid-techniek. In het voorjaar van 2024 krijgt de Ford Puma een facelift en is de 170 pk sterke motorvariant die wij testen nog de enige ST-versie die leverbaar blijft. De Puma ST 1.5 EcoBoost met 200 pk verdwijnt.



Heerlijke stoelen, fijne besturing

We beginnen met de pluspunten van de nieuwe Puma ST 1.0 EcoBoost. Ford maakt zich er niet gemakkelijk vanaf door de bread and butter Puma 1.0 EcoBoost met 125 pk alleen wat meer vermogen te geven. Zo werd speciaal voor de ST de mild hybride-technologie verbeterd voor betere prestaties. Het systeem zorgt voor snellere energieterugwinning, waardoor de 48-volt lithium-ionbatterij sneller kan worden opgeladen.



“De Puma ST is fraai in balans in snelle bochten en verandert vliegensvlug van richting.”

Het gevolg daarvan is dat de motor een tijdlang extra koppel beschikbaar heeft bij lage toerentallen. Verder stijgt het maximale vermogen kortstondig van 160 naar 170 pk.

Als je de auto start en wegrijdt, merk je meteen dat je niet met een brave Puma te maken hebt. Ieder stuurcommando en elke gasbeweging - hoe klein ook - wordt meteen opgevolgd. Er zit geen vertraging in. Dat zorgt in het begin voor slippende voorwielen bij het wegrijden – het enthousiasme van de Puma ST laat zich nauwelijks beteugelen.



Sportief onderstel



Het onderstel is hetzelfde als dat van de 200 pk sterke ST, met een stijvere torsieas, een speciale stabilisatorstang en sportiever afgestemde schokdempers. Dat betekent in de praktijk dat je comfort kunt vergeten, maar op mooie binnenwegen is dat niet erg. De Puma ST is fraai in balans in snel genomen bochten en verandert vliegensvlug van richting.



De Puma ST 1.0 EcoBoost heeft standaard een zeventraps PowerShift-transmissie met dubbele koppeling. Als je liever zelf schakelt, kan dat via de peddels aan het stuur. Schakelcommando’s worden dan zonder merkbare vertraging opgevolgd. Kies je voor automatisch schakelen, dan worden in de Sport-stand lagere versnellingen langer vastgehouden.

“Het enthousiasme van de Puma ST laat zich nauwelijks beteugelen.”

Alle lof ook voor de besturing; die is scherp en direct en zorgt ervoor dat je graag de schaarse fijne bochten van het Nederlandse wegennet opzoekt. Misschien wel het allerfijnst zijn de fantastische Recaro-kuipstoelen, die perfect instelbaar zijn en iedereen een optimale rijpositie verschaft – tenzij je al te graag van een all you can eat-buffet snoept. Dan kan het er wat krapjes aan toegaan.

Motor moet hard werken

Maar er is een keerzijde. Een vermogen van 170 pk klinkt op papier al niet heel spannend. Het driepittertje is heus snel, maar voelt niet aan als een echte sportmotor. Ten opzichte van de afscheid nemende Puma ST 1.5 moet je concessies doen op het gebied van prestaties: de sprint van 0 naar 100 km/h duurt 7,4 seconden in plaats van 6,7 seconden en de topsnelheid ligt met 210 km/h lager dan de 220 km/h die de 1.5 EcoBoost haalt.

Echt sensationeel wil een tussensprint dan ook niet worden, ondanks het extra aangezette motorgeluid in de Sport-stand en de ondersteuning van de kleine elektromotor.

In het dagelijks verkeer keert het onderstel zich bovendien tegen je. Op je dagelijkse routes ken je vast de hobbels en listige verkeersdrempels. Als je de gebruiksaanwijzing van de Puma ST kent, leer je ze heel voorzichtig te overmeesteren. Niet van invloed op de sportieve prestaties, is het verouderde multimediasysteem. Het scherm is piepklein en het touchscreen reageert pas als je er stevig met je vingers op ramt. De fysieke knoppen voor de airco en stoelverwarming stemmen ons juist weer vrolijk.



Ford Puma ST 1.0 EcoBoost (2024) prijs

Voor wie ondanks alle pret ook op de kleintjes wil letten: de 1.0 EcoBoost verbruikt 6,3 l/100 km (1 op 15,9). De prijs van de Puma 1.0 EcoBoost Hybrid is nu nog 46.220 euro. Maar de gefacelifte Ford Puma ST wordt een fractie goedkoper en kost 45.695 euro.



