TEST Opel Corsa Electric (2023): waarom je je in een Opel Senator, Omega of Kapitän waant

Als je met de elektrische Opel Corsa facelift (2023) rijdt, verlang je geen moment naar de benzineversie. Doe je je ogen dicht, dan heb je het gevoel in een grote reiswagen te rijden, een genre waarin Opel ooit excelleerde.

Wie kent ze nog, de grote limousines van weleer. De Opel Kapitän, Admiral, Diplimat, Commodore, Omega en Senator … misschien vind je het vreemd dat we juist aan deze verdwenen reiswagens denken als we in de Corsa Electric tussen de BMW's en Mercedessen over de autobahn rond Rüsselsheim denderen. Maar de kans is groot dat je in de kleine Corsa minder lawaai hoort dan in de grote Opels die allemaal verdwenen zijn.

Een elektromotor is veel efficiënter en stiller dan een benzinemotor. Daardoor kruipt het comfort van auto's uit kleine en grote segmenten naar elkaar toe. Zelfs in een relatief kleine auto als de Opel Corsa ligt het geluidsniveau zo laag dat je je in een auto uit een hoger segment waant. Op de snelweg moet je een klein beetje windgeruis op de koop toenemen, dat is het enige.



Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag.

Nooit meer terugschakelen

Ook op prestatiegebied hoef je in een compacte elektrische auto niet meer te verlangen naar AMG- of M-modellen. Een snelle inhaalactie of invoegen via een korte invoegstrook is dankzij het op afroep beschikbare koppel van 260 Nm (in Sport-stand) voor de Corsa Electric een fluitje van een cent. De afstemming van het onderstel is ook al zo indrukwekkend; een perfect Stellantis-compromis tussen Frans comfort en Duitse sportiviteit.

Stap je daarna in de benzineversie, dan worden diens tekortkomingen pijnlijk duidelijk. Wat maakt een driecilinder eigenlijk een herrie en wat komt-ie traag op gang … En wat is het een gedoe om in heuvelachtig landschap de vaart erin te houden zonder telkens te moeten terugschakelen.



Lager verbruik

De reden dat we weer eens in een Corsa zitten, is de facelift die is doorgevoerd. Uiteraard zijn er wat uiterlijke wijzigingen. Zo heeft elke Corsa (benzine en elektrisch) nu standaard led-koplampen en de Vizor-grille, waarmee hij weer in de pas loopt met de laatste Opel-mode. In het interieur is het nieuwe, grote touchscreen van 10 inch nieuw. Gelukkig kun je de klimaatbeheersing gewoon via draaiknoppen instellen.

Wie het elektrische nieuws van Stellantis volgt, kan de wijzigingen van de Corsa Electric (voorheen Corsa-e) dromen: dankzij een nieuwe elektromotor steeg het vermogen van 136 naar 156 pk. De actieradius nam toe van 357 tot 405 kilometer, want ook de batterij is nieuw en doet zijn werk efficiënter. Het verbruik daalde daardoor van 15,7 kWh/100 km naar 14,2 kWh/100 km. Snelladen kan onveranderd met 100 kW. Opel is niet kinderachtig en monteert standaard een warmtepomp.

Bij de elektrische Corsa kun je kiezen uit drie rijprogramma’s: Eco, Normal en Sport. Daarmee beïnvloed je het beschikbare vermogen en koppel en wordt de directheid van de besturing aangepast. In Eco blaast ook de airco een partijtje lager. Jammer dat Opel het zitcomfort niet eerlijk heeft verdeeld: de bestuurder is perfect in de auto geïntegreerd, de bijrijder zit iets te hoog en helemaal achterin zit geen volwassene voor zijn plezier. De bagageruimte van de Corsa Electric is iets kleiner dan die van de benzine-Corsa: 267 vs. 309 liter.

Prijs je (niet zo) rijk

Opel wil met de slogan ‘De toekomst is voor iedereen’ elektrisch rijden voor een breed publiek toegankelijk maken, maar toch schrik je bij het zien van de prijslijst. Toen de Corsa Electric in 2020 op de markt kwam, betaalde je 30.499 euro. Deze versie met 136 pk en de 'oude' batterij kost nu al 35.990 euro (België: 36.350 euro); een prijsstijging van 5491 euro. Voor de 156 pk sterke Corsa met het nieuwe accupakket betaal je zelfs al 37.999 euro. Dat kan goedkoper; een BYD Dolphin met grotere batterij (60 kWh) en meer vermogen (204 pk) kost bijvoorbeeld ook 35.990 euro, maar dat is al het topmodel.



Opel Corsa Hybrid in 2024



De prijs van de Corsa op benzine ligt een stuk lager. De basisversie - een 1.2-driecilinder met 75 pk - kost 23.349 euro. Dezelfde motor is er ook met 100 pk en een turbo, dan kun je kiezen uit een handbak (6 versnellingen) of een achttraps automaat. Topversie is de 136 pk sterke Corsa 1.2 Turbo GS, die 28.549 euro kost en standaard een automaat heeft. Spannender wordt het in 2024, dan wordt dezelfde 1,2-liter motor leverbaar als mild hybrid (48 volt). Hij krijgt dan ondersteuning van een 28 pk sterke elektromotor, waardoor hij zowel sneller als zuiniger wordt. En het comfort van een elektrische auto iets meer benadert.



Opel Corsa Electric conclusie



Het comfort van een elektrische auto ligt hoger dan dat van een benzineauto, dankzij de fluisterstille, soepele en krachtige elektromotor. Op dat gebied voelt de fijn sturende Corsa Electric aan als een duurdere auto en laat je het wel uit je hoofd om de benzineversie te overwegen. Tot je naar de prijs kijkt ...