Kia EV9 (2023) review: gewaagd, loodzwaar, baanbrekend, peperduur

De 7-zits Kia EV9 is net zo zwaar als drie Picanto’s en is ook in alle andere opzichten kolossaal. Met zijn actieradius, zijn laadtijd, zijn ruimte én zijn prijs.

Wat valt op aan de Kia EV9 (2023)?

Voor innovaties moest je vroeger bij de Duitse automerken zijn. Maar sinds de opmars van de elektrische auto, zijn het vooral de merken uit Zuid-Korea die telkens weer vernieuwende techniek uit de hoge hoed toveren. Kia heeft tot nu toe een onberispelijke staat van dienst. Eerst kwam het met de e-Niro (2019), die relatief betaalbaar was én een grote actieradius had. Als hongerige wolven stortten Nederlandse automobilisten zich op de auto; mede dankzij de stekkerversie was de Niro in 2020 en 2021 bestverkochte auto van Nederland.

In 2021 was de Kia EV6 een indrukwekkend nieuw visitekaartje voor de elektrische auto. Je kon zijn grote batterijpakket dankzij een laadvermogen van 240 kW van 10 naar 80 procent opladen in nog geen 18 minuten. De actieradius van 528 kilometer was ook al zo imposant.



Nu zet Kia een volgende stap met de EV9. Er komen twee versies. De goedkoopste heeft achterwielaandrijving, een 204 pk sterke elektromotor en een actieradius van 563 kilometer. De sterkste EV9 heeft een extra elektromotor, vierwielaandrijving, 384 pk en een rijbereik van 505 kilometer. Snelladen gaat met 210 kW, iets langzamer dan de EV6 dus. Trek je een kwartiertje uit voor snelladen, dan krijg je er in de EV9 249 kilometer bij. De batterij van 10 naar 80 procent opladen duurt 24 minuten.



De EV9 beheerst een nieuw kunstje. Als het aan Kia ligt, gaat hij straks een essentiële rol spelen in de stroomvoorziening. Dankzij V2G (vehicle-to-grid)-techniek wordt de auto onderdeel van het elektriciteitsnet, want hij kan rechtstreeks energie terugleveren. Onderschat niet om hoeveel energie het gaat. Als de batterij van 99,8 kWh is opgeladen, biedt de Kia EV9 voldoende stroom om een huishouden 5 tot 10 dagen draaiende te houden.

Wat is goed aan de Kia EV9?

Sterontwerper Karim Habib, die eerder bij BMW werkte, tekende de Kia EV9. Hij kwam met een gedurfd design, een enorme blokkendoos met hier en daar ronde vormen voor het contrast. Smaakgevoelig is het beslist, maar wij waarderen het lef van de Canadees wel.



De EV9 voorziet in een behoefte. Voor grote gezinnen was de mpv een uitkomst; auto’s als de Renault Espace of Chrysler Voyager waren ruim en praktisch. Maar de veel minder handige suv heeft alle mpv’s naar de eeuwige jachtvelden verwezen. Wat moet je dan met kinderfeestjes, de uitwedstrijden van je voetbalteam of het vervoer van je eigen omvangrijke kroost naar de zondagse kerkdienst?

Massatransporten kunnen nu ook elektrisch en in de overtreffende trap. De Kia EV9 is er met zes of zeven zitplaatsen, verdeeld over drie rijen. Hij is ruim 5 meter lang en heeft een immense wielbasis van meer dan 3 meter. Die zorgt ervoor dat je, als je niet al te lang bent, zelfs helemaal achterin heel behoorlijk kunt zitten. De zeszitsversie (alleen GT-Line) heeft draaibare stoelen op de tweede zitrij die 180 graden kunnen roteren, wanneer de auto stilstaat. Deze optie kost 1000 euro.

Alles is groot aan de schaamteloze Kia EV9. Zijn batterijpakket van 99,8 kWh bijvoorbeeld. Maar ook zijn massa van 2564 kilo mag er zijn – voor EV9-rijders is het te hopen dat de wegenbelasting voor elektrische auto’s in 2026 wordt bepaald op basis van het voertuiggewicht zonder de accu. Dat scheelt 566 kilo. Minstens zo imposant is de bagageruimte van maximaal 2393 liter, je moet bijna een speurhond inzetten om je koffer terug te vinden. En dan is er onder de motorkap ook nog een frunk van 90 liter (RWD) of 52 liter (AWD) voor nog meer meuk.

Wat kan beter aan de Kia EV9?

De Kia EV9 is een lel van een auto en met zijn afmetingen maak je geen goede vrienden in krappe Nederlandse binnensteden. Manoeuvreren is een oefening in het bedwingen van je zenuwen, terwijl achter je zich een rij vormt van toeterende taxichauffeurs en drieste DHL-bezorgers. De overzichtelijkheid is beroerd, de B-stijl is zo groot dat hij je het zicht op de dodehoek ontneemt. Om dat op te vangen, heeft de EV9 camera’s in de dodehoek en toont de beelden in het instrumentarium, daar kun je gelukkig op vertrouwen.

De binnenspiegel is misschien wel door Hans Klok bedacht, want hij kan een truc en heeft zowel een analoge als digitale stand. Van dat laatste zijn we normaliter geen fan, maar in de EV9 is het toch wel handig. De camera is gemonteerd aan de achterkant van de auto, waardoor je beter zicht hebt op het achteropkomende verkeer. In de gewone binnenspiegel heb je eerder het gevoel door een verrekijker te turen, omdat de afstand tot de auto’s achter je zo enorm is. Digitale buitenspiegels zijn in veel landen leverbaar, maar biedt Kia in Nederland voorlopig nog niet aan.

Tot slot moet je in een auto van bijna 2600 kilo geen al te hoge verwachtingen hebben van het stroomverbruik. Dat is zelfs volgens WLTP-normering al hoog, met 22,0 kWh/100 km. In de praktijk moet je flink je best doen om dat daadwerkelijk te realiseren.

Wanneer komt de Kia EV9 naar Nederland en wat is de prijs?

Zet je schrap. De basisversie van de Kia EV9 heeft een prijs van 67.995 euro. Het gaat dan om een versie met achterwielaandrijving en 204 pk. Wil je 4WD en 384 pk, dan is de Kia EV9 Launch Edition GT-Line voorlopig jouw enige mogelijkheid. De prijs loopt dan op tot 78.895 euro. Als je je nieuwe auto bij de dealer wilt ophalen, wordt de feestvreugde gedempt door een krenterige kant van Kia: je betaalt 40 euro extra als je je auto van 80 mille met volle batterij wilt meenemen.



Als je daarvan schrikt en toch een suv van meer dan 5 meter lengte wilt hebben, kun je ook eerst even langs bij Range Rover. Zij vragen minstens 146.624 euro voor hun 5,05 meter lange gevaarte. In dat licht bezien, is de EV9 een koopje. Bovendien kun je je Belgische collega-EV9-rijder uitlachen, want die betaalt een prijs van 80.890 euro voor zijn Kia EV9 GT-Line.

De enige echte concurrent van de EV9 komt uit China en is de elektrische Hongqi E-HS9. De Chinezen winnen het wedstrijdje verplassen; het luxemerk voor communistische partijbonzen is liefst 5,21 meter lang. De prijs van de Hongqi E-HS9 is 69.995 euro. Je krijgt een kleinere batterij (84 kWh), maar meer vermogen (436 pk).

Wat vind ikzelf van de Kia EV9 (2023)?

Kia maakt resoluut korte metten met het beeld dat auto’s steeds meer op elkaar gaan lijken. De Kia EV9 is onbescheiden en gedurfd, maar heeft ook vernieuwende techniek. Hij kan stroom leveren aan het elektriciteitsnet op momenten dat de zon niet schijnt of de wind onvoldoende waait. Voor gezinnen met zeven personen is het een riante auto, zelfs helemaal achterin zit je (relatief) vorstelijk. Lef moet beloond en daarom zou het mooi zijn als de EV9 in Nederland en België populair wordt. Maar wat is de Kia EV9 zwaar, dorstig en onhandig in gebruik. En de prijs is ambitieus …