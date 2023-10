De Kia EV9 is in veel opzichten gigantisch: in afmetingen, in gewicht, en zelfs in prijs. Maar ook de ruimte (voor 7 personen) en laadsnelheid zijn enorm.



Met Kia gaat het goed. Heel goed zelfs, met name in Nederland. Dat is deels te danken aan een evenwichtig modelaanbod. De kleine Picanto is ondanks zijn respectabele leeftijd nog altijd erg populair, maar ook modellen als de Niro - leverbaar als hybrid, plug-in hybrid en volledig elektrisch - scoren goed. Nu gaat Kia weer een stap verder; de elektrische EV9 concurreert met dure modellen als de Mercedes EQS SUV, de Audi Q8 e-tron en de nieuwe Volvo EX90 (2024). Het is dan ook een kolossale auto van meer dan vijf meter lang, 5010 mm om precies te zijn. Daarmee is de zevenzitter de grootste Kia ooit in Europa. Verder is de elektrische suv bijna 2 meter breed (1980 mm), 1,75 meter hoog en heeft hij een wielbasis van 3,10 meter.

Kia EV9 7 zitplaatsen



De EV9 is na de EV6 het tweede model van Kia op het Electric Global Modular Platform. Hij wordt standaard geleverd met zeven zitplaatsen. En het aardige is dat de derde zitrij echt twee volwaardige zitplekken biedt. Tegen meerprijs is de EV9 leverbaar als zeszitter; dan wordt de achterbank vervangen door chique loungestoelen, die je kunt omdraaien voor een goed gesprek met de mensen helemaal achterin. Om het instappen makkelijk te maken, kun je de stoel licht naar buiten draaien.



Wanneer de derde zitrij is opgeklapt, beschik je in de Kia EV9 over 828 liter kofferruimte. Neem je die derde zitrij wel in gebruik, dan blijft daar nog altijd 333 liter van over. Je kunt ook alle stoelen omklappen en dan past er 2318 liter in het laadruim. Verder heeft de EV9 met achterwielaandrijving een respectabele frunk van 90 liter (AWD: 52 liter).

Kia EV9 RWD actieradius



In de EV9 installeert Kia een enorm accupakket van 99,8 kWh. Volgens Kia is de actieradius van de EV9 maximaal 541 kilometer. Dit geldt voor de versie met achterwielaandrijving. De elektromotor op de achteras levert 204 pk en doet de 0-100 in 9,4 seconden. Dat is bescheiden, maar toch is een top van 185 km/h mogelijk.



Met onze vierwielaangedreven Kia EV9 Launch Edition GT-Line, waarmee we in de omgeving van Seoel rijden, kom je 450 kilometer ver. Deze heeft een extra elektromotor aan de vooras en levert een vermogen van 384 pk en 700 Nm. Hij sprint in 5,3 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 200 km/h. Keurige waarden, maar het is vooral de laadsnelheid waarmee de Koreanen hun concurrenten in de schaduw stellen. De Kia EV9 kan laden met 800 volt. In de praktijk betekent dit: hang hem aan de snellader, wacht een kwartier en je hebt er 239 extra kilometers bijgekregen.

Snel laden, maar ook hoog stroomverbruik



Dat snellaadkunstje is nodig ook, want de topversie van de EV9 jaagt er heel wat stroom doorheen. Hij komt tot 24,4 kWh/100 kilometer, al zijn het nog voorlopige cijfers in afwachting van de definitieve homologatie. Ook het gewicht is overdonderend; de EV9 weegt meer dan 2500 kilo! Wel kun je aan de 4WD-versie een aanhanger koppelen van maximaal 2500 kilo.

Een ander positief punt is dat de EV9 niet alleen stroom verbruikt, maar het ook weer afstaat. Zo kun je via de auto bijvoorbeeld je e-bike weer opladen, maar je kunt je koelkast op de camping ook op de EV9 aansluiten. En het wordt nog spannender, want volgens Kia kun je met een volledig opgeladen batterij via de Vehicle-to-Load (V2L)-techniek een huishouden 5 tot 10 dagen van stroom voorzien.

Prijs Kia EV9: ruim 75.000 euro

Zoals elke elektrische auto, is de EV9 vlotter dan je op basis van zijn uiterlijk zou zeggen. Verder is hij fluisterstil en kun je afremmen door het rechter pedaal los te laten. De mate van recuperatie kun je in vier standen regelen. Anders dan bij veel concurrenten, gaat dat bij de EV9 behoorlijk goed doseerbaar. Adaptieve dempers heeft de EV9 niet, net zomin als achterasbesturing. Toch rijdt hij verrassend sportief en voelt hij compacter aan dan-ie is.



Ook het comfort is goed voor elkaar en doet niet onder voor wat een merk als Volvo te bieden heeft. Vroeger schreven we dan altijd dat Kia de concurrentie aftroefde met een lage prijs, maar die tijd is voorbij. De EV9 Launch Edition kost 71.495 euro, de GT-Line zelfs 78.895 euro. Dat is niet eens veel minder dan een EX90, die voor 83.495 euro te koop is. De fraaie ocean blue-lak kost nog eens 2995 euro extra en daarmee betaal je dus meer dan 80.000 euro. Voor een Kia!

Kort door de bocht

Het zelfvertrouwen van Kia is grenzeloos. De EV9 is een kolos van een auto, die het gemunt heeft op merken als Mercedes en Volvo. Zijn klanten echt bereid om dik 70.000 euro te betalen voor een Kia? De Koreanen hebben ons in het verleden vaker verbaasd, dus we zeggen niet bij voorbaat dat het een lastige missie is. Halverwege oktober arriveert de EV9 in Nederland.