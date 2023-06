Mercedes A 180 Limousine facelift test (2023): is het nu al over en sluiten?

De facelift van de Mercedes A-klasse kan tegelijk zijn zwanenzang worden. Hij dreigt ten onder te gaan in Mercedes’ plannen voor modellen met meer luxe en hogere prijzen. Wij testen de Limousine, die zijn naam geen eer aandoet …

Is deze facelift het laatste wapenfeit van de Mercedes A-klasse? De geruchten zijn sterk, maar officieel is nog niet bekend welke modellen de komende jaren gaan sneuvelen. Maar dát de bezem door het aanbod gaat, is wel officieel aangekondigd. Mercedes heeft zijn ambities opgeschroefd en meet zich de komende jaren een nog chiquer imago aan. Het aantal compacte auto's gaat omlaag; vier van de zeven modellen worden geschrapt en de A- en de B-klasse staan hoog op de nominatielijst. Als hij daadwerkelijk van het tableau geschrapt wordt, heeft de A-klasse Limousine het maar één generatie volgehouden.



Mercedes A-klasse facelift



De facelift van 2023, na vijf jaar, geldt voor zowel de hatchback als de sedan en stelt uiterlijk nauwelijks iets voor. De motorkap kreeg twee extra lijnen, door Mercedes met veel poeha ‘powerdomes’ genoemd. Verder werden de koplampen wat smaller, het led-streepje loopt niet meer door in de zijkant van de lichtunits. En met wat andere kleuren en nieuwe wielen zijn we er dan al.



Software-updates

Software-updates spelen bij facelifts een steeds belangrijker rol. Zo hoef je niet meer altijd ‘Hey Mercedes’ te roepen als je gebruik wilt maken van de spraakbesturing. Duitse A-klasse-rijders kunnen hun ANWB-boekjes en Lonely Planet (Einsamer Planet) bovendien wel weggooien, want de A-klasse geeft je allerlei informatie over de streek waarin je rijdt, op basis van de bruine toeristische borden die ook daar langs de weg staan. We hadden deze functie graag geprobeerd (“De Achterhoek staat bekend om zijn omgekeerde vlaggen”), maar in Nederland werkt het digitale Ontdek je plekje niet.



Mercedes A 180 verbruik

Het grootste nieuws vinden we onder de motorkap. Alle motorvarianten zijn nu geëlektrificeerd (op de allerkrachtigste AMG-versie na) en hebben dus een mild hybrid of een plug-in hybride aandrijflijn. Een automaat met zeven of acht versnellingen is standaard, een handbak is niet leverbaar. Onze A 180 Limousine AMG Line is voorzien van een 1,3-liter mild hybrid benzinemotor met 136 pk, die samen met Renault is ontwikkeld. Hij werkt samen met een kleine elektromotor met 14 pk.

Die motor verricht wonderen, want de A-klasse wordt een zuinigheidswonder. Bij ritten met veel snelwegkilometers, lukt het makkelijk om het verbruik te evenaren dat Mercedes zelf opgeeft: 5,8 l/100 km (1 op 17,2). Soms duiken we er zelfs onder. En dat zonder dat we als een klimaatactivist met autoschaamte hoeven te rijden.

Niet zo comfortabel

Het dashboard is nog ontworpen volgens de oude Mercedes-mode, dus met drie grote luchtroosters in de middenconsole. Het ziet er nog steeds fraai uit, en de weergave van het multimediasysteem erboven oogt nog allerminst gedateerd.

Mercedes staat bekend als een comfortabel merk, maar het is goed om je verwachtingen te temperen voordat je instapt. Gezien de ruimte achterin is de naam Limousine optimistisch. Vooral de hoofdruimte houdt niet over. Verder lijkt het wel alsof de Duitsers op twee gedachten hinken: moeten we de sportieve kant op, of toch de comfortabele? Die twijfel zie je zelfs aan de benaming voor de stoelen. Mercedes spreekt over ‘sportieve comfortstoelen’.

Ook bij het onderstel leek de keuzestress toe te slaan. Standaard heeft de A-klasse een comfortonderstel met verlaagd chassis, en ook die twee zijn lastig verenigbaar. Voor het instappen moet je soepel in de heupen zijn. Verkeersdrempels in woonwijken moet je overmeesteren alsof je in een Lamborghini Aventador rijdt. Bovendien zijn de afrolgeluiden van de optionele 19-inch wielen goed hoorbaar.



Adaptieve schokdempers (750 euro) zijn een onmisbare investering voor liefhebbers van klassiek Mercedes-comfort. Al zijn er natuurlijk ook bestuurders die zweren bij een stevig onderstel. Het kleine sportstuur, standaard met leer bekleed, ligt fijn in de hand en zal elke bestuurder bevallen.



Geen AMG Limousine met 421 pk

De levertijden voor de A-klasse zijn behoorlijk lang: bestel je hem nu, dan moet je minstens zes maanden geduld hebben. De prijs van de A-klasse Limousine loopt uiteen van 43.805 euro voor de A 180 Business Edition, via de 49.705 euro voor de A 250e plug-in hybride tot 84.864 euro voor de Mercedes-AMG A 35 4Matic (306 pk). Alleen de vijfdeurs Mercedes A-klasse is als AMG met 421 pk te koop.

Boven op de basisprijs kun je je A-klasse van alle luxe, sportiviteit of franje voorzien die je wilt en de prijs met tienduizenden euro’s laten oplopen. Onze AMG Line heeft standaard zwarte lichtmetalen wielen, het dashboard is voorzien van geborsteld aluminium sierdelen en de stoelen hebben een rode bies. Vrijwel alle opties zijn los te bestellen, zoals leren bekleding, een panoramadak, een Burmester-geluidssysteem en elektrisch verstelbare stoelen.



Conclusie

Verdwijnt de Mercedes A-klasse uit de prijslijst of niet? Het zou zuur zijn voor Nederland, want bij ons is het veruit de bestverkochte Mercedes. De uitstraling is nog altijd fraai en de afwerking chic, en het meer dan keurige verbruik een onverwachte meevaller. Van de sportieve onderstelafstemming moet je een liefhebber zijn en als je niet meer zo soepel in de knieën of heupen bent, is elegant instappen een uitdaging.