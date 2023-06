TEST: BMW 330d vs. BMW i4 – Koop een dikke diesel nu het nog kan

In de toekomst rijden we allemaal elektrisch, maar nu kun je nog kiezen. Negeer de BMW i4 op stroom nog heel even en geniet je nog één keer van een BMW 3-serie met een zescilinder turbodiesel.

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 6. We belichten de prestaties en de zuinigheid van de BMW 330d en de BMW i4 eDrive40.

Denk wat je wilt van de dieselmotor, maar het is bewezen techniek. Na meer dan honderd jaar ontwikkelingstijd, is-ie nu schoner en efficiënter dan ooit. Wat dat betreft is dit het beste moment om een dieselauto te kopen, want de techniek is op zijn hoogtepunt. Net zo sterk als een EV en zuiniger dan beloofd.

Dieselmotoren zijn ook beresterk

De elektrische BMW i4 eDrive40 mag dan 340 pk sterk zijn, het koppel van 430 Nm is op het eerste gezicht een beetje karig. Hij moet het namelijk opnemen tegen een 286 pk en 650 Nm (!) sterke 6-in-lijn dieselmotor met twee turbo’s en een mild hybrid-systeem dat een extra duwtje van 11 pk in de rug geeft.

Toch is de elektrisch aandrijflijn gevoelsmatig het sterkst, met een soepele versnelling vanuit stilstand en zonder de onderbrekingen van een achttraps automaat die moet schakelen. De i4 stuurt zijn vermogen via een constante overbrenging naar de achterwielen, dus de acceleratie gaat in één moeite door.



Maar dan kijken we naar de sprintcijfers en zien we dat beide auto’s de standaardsprint klaren in 5,4 seconden. Dus brute dieselkracht en elektrische souplesse hebben hetzelfde resultaat. De 330d doet er wel een fractie langer over om de 150 km/h aan te tikken, maar hij dendert ongehinderd door tot 250 km/h. De i4 is afgeregeld op een autobahn-onwaardige 190 km/h.

Op het circuit reageert de 330d bovendien minder fel op lastwisselreacties. Dat is logisch, want de dieselauto is 363 kilo lichter dan de EV. Daar profiteert vooral de achteras van, want die hoeft 332 kilo minder op te vangen.



1000 kilometer op een tank

Als je hele dagen op de snelweg te vinden bent, gaat er niets boven een diesel. Wij noteren een testverbruik van 5,9 l/100 km (1 op 16,9), wat wil zeggen dat je 1000 kilometer op een tank kunt rijden. Daar kan de i4-rijder alleen maar van dromen. Zijn accupakket heeft een bruikbare capaciteit van 81,5 kWh, wat met een gemiddeld stroomverbruik van 23,8 kWh/100 km neerkomt op een actieradius van 342 kilometer.

We hebben met beide auto’s ook een zuinig­heidsrit gedaan. Met de 330d duik je dan al snel onder het WLTP-verbruik van 5,1 liter per 100 kilometer. Met de i4 wil dat maar niet lukken: BMW communiceert 16,1 kWh/100 km, maar wij blijven steken op 18,5 kWh/100 km. Dan heb je het over een voor elektrische auto’s evengoed heel behoorlijke range van 440 kilometer, maar het laat wel zien dat de actieradiuscijfers in de folder te rooskleurig zijn.

Conclusie

In Nederland is de i4 eDrive40 bijna 5000 euro goedkoper dan de 330d. Maar eigenlijk moet je dat andersom zien: door alle belastingen is een 3-serie op diesel peperduur. Maar als je moeilijk afscheid kunt nemen van het weldadige gevoel van een zescilinder turbodiesel en een bereik van 1000 kilometer, weet dan dat je met de 330d een geweldige reisauto koopt.

Je leest de volledige test nu al in Auto Review 6/2023. Te vinden in het tijdschriftenschap en te bestellen in onze webshop.