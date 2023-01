BYD Atto 3: 3 voordelen en 3 nadelen

Build Your Dreams is een nieuw merk voor de Lage Landen. Maar met de elektrische BYD Atto 3 maken ze een overtuigende entree. Toch heeft de Chinese EV ook minder positieve trekjes. 3 voordelen en 3 nadelen van de BYD Atto 3.



Voor veel Nederlanders en Vlamingen mag BYD dan een grote onbekende zijn, in China behoort het merk tot de gevestigde orde. Maar ook op mondiaal niveau is het een speler van betekenis. BYD is een van de grootste producenten van aandrijfaccu's ter wereld en het bouwt meer dan een miljoen auto's per jaar.



In Nederland is de distributie in handen van Louwman, sinds jaar en dag de organisatie achter Toyota en Lexus. De BYD Atto 3 bijt hier het spits af. Hij is ruim, heeft een keurige actieradius en moet gaan concurreren met de elektrische Volvo XC40, de Kia Niro EV en de Volkswagen ID.3/ID.4. Binnenkort volgen de BYD Tang, een grote suv en de BYD Han, een prestigieuze sedan. Kortom, ambities genoeg.



+ Voordeel 1: de BYD Atto 3 is snel leverbaar

Terwijl veel merken nog steeds met leveringsproblemen kampen, kan BYD de Atto 3 direct uit voorraad leveren. We kunnen ons goed voorstellen dat dat een sterk verkoopargument is. Want bijna niemand wil graag drie maanden of langer wachten op zijn nieuwe auto, zoals bij diverse concurrerende merken het geval is. Bovendien loop je dan risico op stijgende prijzen.



+ Voordeel 2: de BYD Atto is zeer compleet uitgerust

Het onderscheidende design van het interieur van de BYD Atto 3 is een smaakzaak. Waar daarentegen iedereen blij mee zal zijn, is de uitgebreide uitrusting. De basisversie Comfort kost 42.998 euro en biedt eigenlijk alles wat het hartje van de moderne automobilist begeert. Om te beginnen is een warmtepomp standaard, waardoor het interieur snel opwarmt. Daarnaast hoef je niets bij te betalen voor metallic lak, 18-inch lichtmetalen wielen, intelligente led-verlichting, elektrisch verstelbare stoelen met verwarming of sleutelloze toegang. Een panoramadak, een 360-gradencamera, en een waarschuwing tegen achterlangs kruisend verkeer zijn eveneens standaard.



De Design-uitvoering (44.998 euro) doet daar nog een schepje bovenop met een elektrisch te openen achterklep, een geavanceerd interieurluchtfiltersysteem, een extra groot aanraakscherm (15,6 in plaats van 12,8 inch) en de mogelijkheid om externe apparatuur op te laden. Doordat vrijwel alles standaard is, loop je ook niet het gevaar dat je na het aanvinken van een paar opties boven de 45.000 euro uitkomt, het prijsplafond voor de aanschafsubsidie van 2950 euro. Het enige wat we op een koude ochtend missen, is een verwarmbaar stuur.



+ Voordeel 3: de BYD Atto 3 heeft overtuigende actieve-veiligheidssystemen

De adaptieve cruisecontrol van de BYD Atto 3 is een van de beste die we tot dusver hebben meegemaakt. Het systeem laat een relatief korte afstand tot voorliggers toe. Zo blijven de onnodige en paniekerige remacties die we van veel andere auto's kennen, gelukkig achterweg. Dat maakt het systeem ook in druk spitsverkeer goed bruikbaar. Op donkere binnenwegen worden we erg enthousiast van de grootlichtassistent. We voelden ons bij tijd en wijle net een vuurtorenwachter, zo ver konden we kijken, maar het verblindde nooit onze tegenliggers.

- Nadeel 1: de BYD Atto 3 heeft een bemoeizuchtig Engelstalig infotainmentsysteem

Vooralsnog is het infotainmentsysteem van de BYD Atto 3 alleen Engelstalig. Dat betekent dat je ook navigatie-aanwijzingen in het Engels krijgt. Dat leidt soms tot verwarrende en raar klinkende instructies. Ook de spraaksturing verloopt in het Engels, en het systeem herkent alleen standaardformuleringen. Vergeleken met systemen van onder meer BMW en Mercedes is dat nogal achterhaald. BYD belooft dat het systeem nog dit jaar via een over-the-air update Nederlandstalig wordt. We gaan het zien.

Ronduit irritant is de niet-aflatende waarschuwing: "You are exceeding the speed limit", zodra je ietsje harder rijdt dan de borden aangeven. Dit is des extra vervelend omdat de chagrijnige mevrouw in het dashboard daarbij vaak uitgaat van de de borden langs de parallelweg. Ondanks diverse pogingen, slaagden we er niet in om haar het zwijgen op te leggen. En waarom moet je de stoelverwarming via het infotainment bedienen? Met een gewone fysieke knop gaat dit sneller, gemakkelijker en dus veiliger.

- Nadeel 2: de stoelen van de BYD Atto 3 hebben te vlakke zittingen

De elektrisch te verstellen stoelen zien er niet onaardig uit, maar op langere afstanden mis je ondersteuning van je zitvlak en bovenbenen.Dat komt doordat je de hellingshoek van de zitting niet kunt verstellen. Afhankelijk van je lichaamsbouw, kan dit vrij snel leiden tot een vermoeid gevoel in de bovenbenen.

- Nadeel 3: de BYD Atto 3 heeft een paar onpraktische missers



Voor de laadkabel en de granny loader heeft BYD een groot vak onder de kofferbakvloer ingeruimd. Daarin kun je ze keurig kwijt, maar helaas kost het onnodig veel ruimte. Voor een elektrische suv vinden wij een kofferbak met een inhoud van 440 liter niet indrukwekkend. En dat terwijl er onder de motorkap meer dan voldoende ruimte aanwezig lijkt voor een frunk om alle kabeltroep op te bergen.

Tijdens de testweek van de BYD Atto 3 was het weer nat en somber. Na een paar dagen zagen we dat zich aan onder aan de binnenkant van de portieren een enorme hoeveelheid modder en viezigheid had verzameld. Je zult er op weg naar een belangrijk sollicitatiegesprek of een bruiloft maar met je keurig gestreken pantalon of jurk tegenaan komen. Bovendien lijkt die vochtige drek ons niet gezond voor het lakwerk.