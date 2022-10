Kia EV6 GT test: sneller dan een Porsche 911 (en 90.705 euro goedkoper)

Met de 575 pk sterke Kia EV6 GT val je van de ene verbazing in de andere. Driftend op het circuit en boenderend over de autobahn, geeft hij zijn visitekaartje af. Niet de Duitse prestigemerken, maar het Koreaanse Kia is in de elektrische autowereld de top van de Olympus.

Driften met een Kia. Zouden er veel mensen zijn die dat al eens gedaan hebben? Je associeert het niet met een merk dat bij ons vooral bekend is van de Picanto's en Niro's die op vele duizenden Nederlandse opritten geparkeerd staan. Maar wie het Koreaanse merk de laatste jaren heeft gevolgd, zal niet verbaasd zijn dat juist Kia met een van de allersnelste elektrische auto’s op de markt komt. Kia voelt zich in de stekkerwereld net zo op zijn gemak als een influencer in een TikTok-filmpje.



Nieuw E-GMP-platform van Hyundai en Kia



De EV6 is het visitekaartje van Kia. Niet alleen met zijn uiterlijk, maar ook technisch, met het nieuwe E-GMP-platform dat speciaal voor de elektrische modellen van Hyundai en Kia werd bedacht. Dankzij het 800V-boordsysteem zijn snelle laadtijden mogelijk en komt de EV6 tot een actieradius van maximaal 528 kilometer.



Nu is er een met goud omrand visitekaartje; een ultieme versie die goed is voor 575 pk, een 0-100 in 3,5 seconden en een top van 260 km/h. De snelle laadtijden zijn gebleven, waardoor je het accupakket van 77,4 kWh in 18 minuten oplaadt van 10 naar 80 procent. En nee, de Kia EV6 GT heeft geen basisprijs met zes nullen, hij kost 68.495 euro. Wel moet je met de actieradius van 424 kilometer wat concessies doen ten opzichte van de andere EV6-modellen.



21-inch wielen



Uiterlijk herken je de vierwielaangedreven GT vooral aan de enorme 21-inch wielen met groene remklauwen. Wie goed kijkt, ziet een iets andere voorbumper en achterop werd een grotere spoiler gemonteerd. Wat je niet ziet, is een limited-slip differentieel, dat het koppel van 740 Nm automatisch verdeelt over de wielen met de meeste grip. Verder is het onderstel voorzien van adaptieve schokdempers.



Binnenin zie je fraaie kuipstoelen met diezelfde groene biezen en metalen inzetstukken. Het dashboard heeft grijze GT-sierpanelen, maar dat is niet het belangrijkste verschil met de bravere versies van de EV6. Het is een groene knop die aandacht vraagt, rechtsonder op het stuur. Met die knop activeer je de GT Drive-stand, waarmee het onderstel nog eens 20 procent stijver wordt dan in de Sport-stand en de reacties op het gaspedaal nog sneller zijn. Maar het is ook de knop waarmee je de Drift-modus selecteert.



Driften met een Kia EV6



Want ja, driften kan-ie echt. En dus staan we op een circuit in de buurt van Stockholm en hebben we zojuist dit feestprogramma geactiveerd. De opdracht van de Kia-crew: op een nat gespoten stuk asfalt snel naar rechts sturen, héél even vol op het gas gaan, en dan snel weer loslaten en tegensturen.



Moet lukken, zou je denken. We doen wat de instructeur zegt en laten alle 575 paardenkrachten op met name de achterwielen los. Vervolgens hadden we je graag verteld dat we een prachtig gecontroleerde drift maakten en dat de Kia-medewerkers luid voor ons applaudisseerden. Maar in een elektrische auto komt al het vermogen in één genadeloze klap vrij en niet geleidelijk, zoals bij een benzineauto. In werkelijkheid maken we dus een pirouette waar Han Ebbelaar en Alexandra Radius jaloers op zouden zijn.



De tweede keer geven we juist te weinig gas. En dan weer te veel, en tollen we weer over de baan. Tot we de truc doorhebben en we in de binnenspiegel eindelijk rokende achterbanden zien. Yes! Geruisloos driften met een middenklasser van Kia, als we deze zin opschrijven, geloven we het eigenlijk nog niet. Al moet gezegd dat de Kia geen volbloed sportwagen is, de EV6 GT heeft meer het karakter van een gran turismo.

Sneller dan een 911

De EV6 GT heeft acceleratietijden waarvoor de meeste sportwagens met benzinemotor moeten capituleren. Met zijn honderdsprint in 3,5 seconden hoeft hij zelfs maar een paar elektrische auto’s voor zich te dulden. Dat zijn dan wel klinkende namen als de Porsche Taycan Turbo (3,2 s) en Audi E-Tron GT RS (3,4 s). Een Porsche 911 Carrera 4 met zescilinder boxermotor (4,2 s) is hij wel de baas. En ook de Tesla Model Y Performance wordt met zijn sprinttijd van 3,7 seconden naar het tweede plan gedirigeerd.



En waar de Audi en de Tesla het bij 250 km/h voor gezien houden, gaat de Kia EV6 samen met de Taycan door tot 260 km/h. En dan te beseffen dat je twee EV6 GT’s kunt kopen voor de prijs van deze Porsche …



Zachtmoedige kant



Toch zullen de meeste mensen niet dagelijks drifts maken of topsnelheden testen. Daarom heeft de EV6 GT ook een zachtmoedige kant. Als je de Eco- of de Normal-stand gebruikt, zorgen de elektronisch gestuurde schokdempers dat de EV6 een voorbeeldige reisauto is. Ze zijn 20 procent minder stevig dan in de Sport-stand. De riante hoofd- en beenruimte (vooral ook achterin) van de gewone EV6 is gebleven, net als de behoorlijke bagageruimte.



Is er ook nog iets niet goed aan de EV6 GT? Over deze vraag moeten we lang nadenken. Misschien het gedateerd ogende navigatiescherm, waar we in de Niro elders in dit magazine ook al over vielen. Maar als we al op dat niveau moeten klagen, mag duidelijk zijn dat de EV6 GT daadwerkelijk een gouden visitekaartje van Kia is …



Kia EV6 GT conclusie



Kia laat de Europese concurrentie weer peentjes zweten. Voor een zeer acceptabele prijs krijg je een auto die met gemak in het spoor blijft van prestigieuze merken als Audi en Porsche. De EV6 GT is niet alleen snel en dynamisch, maar ook ruim en comfortabel. En dan laadt hij nog razendsnel ook. ...