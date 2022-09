Simpel faceliftje voor de Toyota Corolla (2023), toch? Weinig interessants aan. Maar wacht, de bijna onzichtbare uiterlijke aanpassingen verbergen belangrijke technische verbeteringen aan deze Toyota, die het leven van kopers en leaserijders een stuk aangenamer zullen maken.

Toyota is ambitieus. In Europa is de Corolla de op een na bestverkochte compacte middenklasser, na de Volkswagen Golf, maar met die positie is de Japanse fabrikant niet helemaal tevreden. De Corolla moet in het C-segment doorstoten naar het hoogste schavot, vindt Toyota. Deze bescheiden facelift en uitgebreide technische update moeten daar een steentje aan bijdragen. En die camouflagestrips op de foto's? die zitten er om aan te geven dat dit een pre-productiemodel is.



Op welke punten werd de Toyota Corolla gewijzigd?



Zullen we de uiterlijke wijzigingen kort aanstippen? Dan hebben we dat gehad en kunnen we door naar belangwekkender zaken. Er zit een ander roosterpatroon in de grille en er zijn nieuwe wielen en kleuren leverbaar, dat was het wel zo'n beetje. Interessanter is dat de duurdere Corolla-modellen voortaan bi-led-koplampen hebben, met optioneel een adaptieve grootlichtassistent.

Van buiten gaan we naar binnen, waar twee veranderingen meteen opvallen: de toevoeging van een mooie, heldere digitale cockpit en het feit dat er een opengeklapte laptop boven op de middenconsole lijkt te staan. Het is het naar 10,5 inch gegroeide infotainmentscherm, dat de nieuwste versie van Toyota’s multimediasysteem draait en voortaan over-the-air updates kan ontvangen.



Onder de 10 seconden

Maar zoals gezegd, het grote nieuws schuilt onder de carrosserie, waar Toyota een compactere, lichtere, maar sterkere batterij heeft neergelegd. De lithium-ion accu weegt 18 kilo minder dan eerst (afhankelijk van de aandrijflijn) en kan nu sneller energie afgeven en opnemen, zoals bij regeneratief remmen.

De Corolla is er in twee hybride-uitvoeringen. Wij reden met de 1.8 Hybrid, die een vermogensboost heeft gekregen van 122 naar 140 pk en op de 0-100 km/h-sprint voor het eerst onder de 10 seconden duikt. Aan de CO2-uitstoot van de Corolla verandert niets. Die ligt in theorie nog steeds op 102 g/km, bij een WLTP-verbruik van 1 op 22,2.

Volgens Toyota is het topmodel van de Corolla-reeks, de 2.0 Hybrid, zelfs iets zuiniger geworden na de update. Hij ging er 16 pk op vooruit en tikt bijna de 200 pk aan. Toch komt-ie ruim 1,5 kilometer verder op een liter benzine (1 op 20,8, was 1 op 19,2). Bovendien is hij serieus snel geworden. Al na 7,5 seconden vlieg je de 100 km/h voorbij.



Geen elastiek meer

Die getallen vertellen echter niet het hele verhaal. Een Toyota-ingenieur legde ons uit dat er ook is gesleuteld aan de afstelling van het hybridesysteem, waardoor de aandrijflijn sneller op input via het gaspedaal reageert. Bovendien draait de verbrandingsmotor minder toeren tijdens het accelereren, wat het geluidscomfort ten goede komt.

En dat is onderweg te merken. We hadden geen decibelmeter bij ons, dus harde cijfers hebben we niet, maar de Corolla doet gevoelsmatig wel rustiger aan. Je hoort de 1,8-liter viercilinder nog steeds een beetje loeien als je stevig bij het stoplicht wegsprint (hij zit immers vast aan een traploze transmissie), maar niet meer zo hinderlijk. Wél storend is soms het onderstel, dat oneffenheden te duidelijk doorgeeft.

Zonneklaar is dat de opgewaardeerde Corolla een stuk beter bij de les is dan voorheen. In het huidige model – dat begin 2023 wordt afgelost – lijkt er een elastiek aan het rechterpedaal te zitten, dat eerst uitrekt en pas daarna de gaskleppen opentrekt, of de elektromotor een stoot geeft. Die lichte vertraging in de reactie van de Toyota is nu grotendeels weg.



Iets op de achterbank?

Bij een tussentijdse update hoort ook een uitbreiding van het aantal veiligheidssystemen, die Toyota clustert onder de naam T-Mate. Interessante toevoegingen zijn Safe Exit Assist en de Rear Seat Reminder. Die laatste houdt bij of jij het achterportier hebt geopend voordat je wegreed en herinnert je eraan dat je mogelijk spullen of een kind op de achterbank hebt liggen of zitten wanneer je stopt.

Safe Exit Assist waarschuwt je voor fietsers en voetgangers bij het uitstappen. Trek je toch aan de ontgrendeling en komt er iemand aan, dan gaat de deur niet open. Tot slot is er het Emergency Driving Stop System, dat de auto tot stilstand brengt en de alarmlichten aandoet als je bijvoorbeeld onderweg in slaap bent gedommeld. Wat je in deze vlottere, verbeterde Corolla vast niet snel zal gebeuren …



Nieuwe Toyota Corolla komt pas in 2023



Als je een Toyota Corolla overweegt, wacht dan nog even. Want het liefst wil je deze vernieuwde variant, die na de jaarwisseling op de markt komt, met meer vermogen en een hybride-aandrijflijn die een stuk wakkerder aanvoelt en minder loeit onder vollast. Het fijne nieuwe infotainmentsysteem is de kers op de appelmoes.