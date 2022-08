De Toyota Yaris GR Sport is het sportieve topmodel van de Yaris. Maar anders dan de opgefokte Yaris GRMN heeft-ie gewoon vijf portieren en een hybride aandrijflijn. Wat is er dan zo sportief aan deze Toyota?

Wat valt op aan de Toyota Yaris GR Sport?

De Yaris GR Sport lijkt het geslaagde resultaat van een teambuilding-opdracht op het hoofdkantoor van Toyota: Bouw een sportieve versie van de Yaris, zonder de motor aan te raken. Toch zijn er onderhuidse aanpassingen doorgevoerd om de auto daadwerkelijk iets dynamischer te maken. Zowel de besturing als de vering en demping zijn sportiever afgesteld.

Met zijn grote 18-inch lichtmetaal met rode accenten, nieuwe grille met gaasontwerp en verchroomde uitlaatsierstuk, ziet de Yaris er sportief uit. De tweekleurige lak is een optie van 1095 euro. Zodra je hem naast een witte auto zet, zie je dat deze GR Sport eigenlijk lichtgrijs is. In het interieur spotten we andere sportieve versiering, zoals sportstoelen met rode stiksels, sportpedalen en een sportstuur met geperforeerd leer en nog meer rode stiksels.

En als elke GR-badge goed was voor eén extra paardenkracht, dan was deze Yaris ten minste 8 pk sterker. Maar in werkelijkheid zijn we gewoon op weg met de 116 pk sterke hybride aandrijflijn die elke Yaris Hybrid aandrijft.

Wat is goed aan de Toyota Yaris GR Sport?

De GR Sport is de leukst rijdende versie van de Yaris. Vooral de directe besturing maakt het een lekker wendbaar autootje. In combinatie met de stevige weglegging kun je harder door bochten dan je zou verwachten van een brave Toyota.

Een kordaat schakelende handbak zou het sportieve plaatje compleet maken, maar je zit opgescheept met een automaat. Sprintjes trekken is weinig aan, want net als elke andere hybride Yaris sprint de GR Sport in 9,7 seconde naar de honderd. Tussensprintjes gaan wel vlot, want zodra de vaart er eenmaal in zit, geven de 1.5 en de elektromotor de 1105 kilo wegende B-segment eenvoudig een extra zwieper.

De pluspunten van de gewone Yaris gelden ook voor de GR Sport. Dus hij is net zo zuinig als het WLTP-gebruik belooft (4,3 l/100 km of 1 op 23) en adaptieve cruise control en lane assist zijn standaard. En die corrigerende rijstrookassistent schakel je heel eenvoudig uit met een knop op het stuur.

Wat zijn de minpunten van de Toyota Yaris GR Sport?

Het grootste minpunt van de Toyota Yaris GR Sport is absoluut zijn torenhoge prijs. Maar daar lees je meer over bij punt 4. Het sportieve onderstel en de 18-inch wielen hebben als nadeel dat dwarsrichels niet zachtaardig worden opgevangen. Die droge klappen zijn geen dealbreaker, maar je gaat je wel afvragen of zo'n sportieve Yaris nou wel zo'n goed idee is. Ook gezien de prijs …

De sportstoelen zitten comfortabel, maar ze houden je lichaam niet stevig vast. Nou is dat ook niet echt nodig, want dit is geen opgefokte Yaris GRMN. De ruimte op de achterbank blijft beperkt.

Wat is de prijs van de Toyota Yaris GR Sport (2022)?

De Yaris GR Sport brengt je hoofd op hol en doet je snakken naar adem, met zijn prijs van 32.395 euro. Bespottelijk veel geld voor een auto in het B-segment. Treurig feitje: als je de CO2-belastingen even buiten beschouwing laat, is de Volkswagen Polo GTI met 207 pk goedkóper dan deze brave Yaris.

De Toyota-koper kan het bedrag blijkbaar ophoesten, want ongeveer 10 procent van de Yaris-klanten kiest op dit moment voor de GR Sport. Komt dat soms door de overzichtelijke prijslijst? De hybride Yaris begint bij 23.150 euro en er zijn vijf uitvoeringen om uit te kiezen. Elke trede op de prijsladder kost ongeveer 2 mille en zo beland je vanzelf bij het sportieve topmodel van … adem in … 32.395 euro.

Wat vind ikzelf van de Toyota Yaris GR Sport?

De GR Sport is zowel de leukst rijdende versie van de Yaris, als een reminder wat een fijne auto de gewone Yaris eigenlijk is. Ook past de sportieve versie in de huidige verkooptrend van autokopers die kleiner gaan rijden, maar dan alles erop en eraan willen hebben. De GR Sport voegt simpelweg meer rijplezier toe aan een compacte, zuinige en veilige auto.