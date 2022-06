Toyota Corolla review (2023) - Sterker, sneller en even zuinig als altijd

Simpel faceliftje voor de Toyota Corolla, toch? Weinig interessants aan. Maar wacht, de bijna onzichtbare uiterlijke aanpassingen verbergen belangrijke technische verbeteringen, die het leven van kopers en leaserijders een stuk aangenamer zullen maken. Welke dat zijn lees je in onze Toyota Corolla-review.

Wat valt op aan de vernieuwde Toyota Corolla (2023)?

Tja, wat niet opvalt eigenlijk: de uiterlijke wijzigingen. Laten we ze even doornemen. Er zit een ander roosterpatroon in de grille en er zijn nieuwe wielen en kleuren leverbaar, dat was het wel zo'n beetje. Interessanter is dat de duurdere Toyota Corolla-modellen voortaan bi-led-koplampen hebben, met optioneel een adaptieve grootlichtassistent.

Van buiten gaan we naar binnen, waar twee veranderingen in het oog springen: de toevoeging van een mooie, heldere digitale cockpit en het feit dat er een opengeklapte laptop op de middenconsole lijkt te staan. Het is het gegroeide infotainmentscherm, dat de nieuwste versie van Toyota’s multimediasysteem draait en voortaan over-the-air updates kan ontvangen.

Wat is goed aan de vernieuwde Toyota Corolla?

Het grote nieuws schuilt onder de carrosserie, waar Toyota een compactere, lichtere, maar sterkere batterij heeft neergelegd. De lithium-ion accu weegt 18 kilo minder dan eerst (afhankelijk van de aandrijflijn) en kan nu sneller energie afgeven en opnemen, zoals bij regeneratief remmen.

De Corolla is er in twee hybride-uitvoeringen. Wij reden met de 1.8 Hybrid, die een vermogensboost heeft gekregen van 122 naar 140 pk en op de 0-100 km/h-sprint voor het eerst onder de 10 seconden duikt. Aan de CO2-uitstoot van de Corolla verandert dat niets. Die ligt in theorie nog steeds op 102 g/km, bij een WLTP-verbruik van 1 op 22,2.

Volgens Toyota is het topmodel van de Corolla-reeks, de 2.0 Hybrid, zelfs iets zuiniger geworden na de update. Hij ging er 16 pk op vooruit en tikt bijna de 200 pk aan, maar komt ruim 1,5 kilometer verder op een liter benzine (1 op 20,8, was 1 op 19,2). Bovendien is hij serieus snel geworden. Al na 7,5 seconden vlieg je de 100 km/h voorbij.



Die getallen vertellen echter niet het hele verhaal. Een Toyota-ingenieur legde ons uit dat er ook is gesleuteld aan de afstelling van het hybridesysteem, waardoor de aandrijflijn sneller op input via het gaspedaal reageert. Bovendien draait de verbrandingsmotor minder toeren tijdens het accelereren, wat het geluidsniveau in het interieur ten goede komt.

En dat is onderweg te merken. We hadden geen decibelmeter bij ons, dus harde cijfers hebben we niet, maar de Corolla doet gevoelsmatig wel rustiger aan. Je hoort de 1,8-liter viercilinder nog steeds een beetje loeien als je stevig bij het stoplicht wegsprint (hij zit immers vast aan een CVT-bak), maar niet meer zo hinderlijk.

Zonneklaar is in ieder geval dat de opgewaardeerde Corolla beter bij de les is dan voorheen. In het huidige model – dat begin 2023 wordt afgelost – lijkt er een elastiekje aan het rechterpedaal te zitten, dat eerst uitrekt en daarna pas de gaskleppen opentrekt, of de elektromotor een stoot geeft. Die lichte vertraging in de reactie van de Toyota is nu grotendeels weg.

Wat kan beter aan de vernieuwde Toyota Corolla?

Op de wegen rondom Brussel - waar wij de opgewaardeerde Corolla reden - viel ons op dat het onderstel soms verrassend hard is. Oneffenheden worden dan te nadrukkelijk doorgegeven.

Wanneer komt de vernieuwde Toyota Corolla en wat kost-ie?

Toyota is er vroeg bij met de persintroductie, want deze Corolla vervangt pas begin 2023 het huidige model. Wat hij gaat kosten, is nog niet bekend. De huidige Corolla is er vanaf 29.150 euro voor de hatchback, 30.150 euro voor de Touring Sports en 31.450 euro voor de sedan.

Wat vind ikzelf van de vernieuwde Toyota Corolla?

Als je een Toyota Corolla overweegt, wacht dan nog even. Want het liefst wil je deze vernieuwde variant, die na de jaarwisseling op de markt komt, met meer vermogen en een hybride-aandrijflijn die een stuk wakkerder aanvoelt en minder loeit onder vollast. Het fijne nieuwe infotainmentsysteem is de kers op de appelmoes.

