COLUMN - Verlangen naar een autoprogramma op televisie

Waarom is er eigenlijk geen fatsoenlijk autoprogramma meer op televisie? Vroeger had je er wel drie: Kieskeurig op Wielen, De Hoogste Versnelling en De Heilige Koe.



De liefhebbers van koken, klussen en tuinieren worden wel op hun wenken bediend en zelfs trein-adepten komen aan hun trekken dankzij Rail Away. Rustgevender televisie bestaat niet. Een boemelend treintje van Zermatt naar Chur, door fraaie Zwitserse landschappen, met een rustgevende stem die meldt dat het station van Davos op 21 juli 1898 werd geopend en er ter ere daarvan een raclette-estafette werd georganiseerd. Maar een degelijk autoprogramma? Vergeet het maar.

Wim Bosboom



Zó zen hoef ik ook weer niet te worden van een autoprogramma, maar het moet mogelijk om iets boeiends te bedenken. In mijn vroege jeugd, eind jaren tachtig, had je er wel drie. Ik zat aan de buis gekluisterd voor Kieskeurig op Wielen met Mireille Bekooij en Wim Bosboom. Ze spraken een ABN dat je tegenwoordig niet meer hoort, het woord 'auto' werd uitgesproken alsof het in de Troonrede stond.



Lees verder onder de video.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Het wrak van de weg was mijn favoriete onderwerp, op YouTube vind je nog diverse afleveringen. Een wachtmeester der Rijkspolitie lichtte toe waarom hij 'het voertuig' had aangehouden. De verbouwereerde eigenaar van het wrak onderging de reprimande van de presentator lijdzaam. Ter afsluiting van het item werd het wrak onder een boom geparkeerd, die vervolgens werd omgezaagd (!) en de auto vermorzelde. Waarna het item afsloot met de kreet 'Die zien we nooit meer … terug!'



De Hoogste Versnelling met Ruud ter Weijden



Maar er waren ook serieuze onderdelen en die zaten eigenlijk heel goed in elkaar. Het circuit van Zandvoort was decor voor een test met de Peugeot 309, Alfa Romeo 33 en Renault 11. Met Duitse Gründlichkeit werden remproeven gedaan, uitwijkmanoeuvres uitgevoerd en geluidsmetingen gedaan. De Hoogste Versnelling, met Ruud ter Weijden, werd ook al zo degelijk gemaakt. De Heilige Koe van Veronica was al iets jonger, sneller en wilder.



De vloek van TopGear



Er zijn nog Nederlandse autoprogramma's op televisie, maar die zijn zwaar gesponsord en dus valt er geen onvertogen woord. Maar waarom is er geen interessant consumentenprogramma over auto's? Is het te duur? Zijn omroepen bang dat er te weinig kijkers zijn? Of is het de vloek van TopGear? Dat programma legde de lat zo hoog dat elk ander autoprogramma een slap, humorloos en goedkoop gemaakt aftreksel werd. Niet om aan te gluren. Maar ik zou zo weer kijken naar Kieskeurig op Wielen in een iets moderner jasje. Wat vind jij, zou een autoprogramma op televisie terug moeten komen en in welke vorm?